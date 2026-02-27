艾普斯坦性犯罪 希拉蕊稱確信丈夫柯林頓不知情

美國前國務卿希拉蕊今天表示，她確信丈夫柯林頓與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）仍有往來時，對他的罪行毫不知情。

綜合法新社和路透社報導，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）就艾普斯坦案向國會調查委員會作證後說：「我認為他和艾普斯坦的聯繫早在艾普斯坦犯罪行為曝光前就已結束多年。」她形容作證過程「冗長且一再重複」。

希拉蕊被問到是否確信前總統柯林頓（BillClinton）對艾普斯坦性虐未成年少女或其他罪行毫不知情，她說「我確信」。

希拉蕊今天告訴委員會，她不記得曾與艾普斯坦見面，也沒有任何關於他犯罪活動的資訊可提供。

希拉蕊在紐約州查帕夸（Chappaqua）向共和黨主導的眾議院監督委員會關門作證時發表聲明說：「我不記得曾見過艾普斯坦先生。我從未搭過他的飛機，也從未去過他的島嶼、寓所或辦公室。」

希拉蕊在作證長達7小時後告訴媒體，她一直被問到同樣的問題，不過她也就調查方向提出一些建言。她未透露具體內容。

她說，作證程序到後期「變得相當不尋常，因為我開始被問到不明飛行物（UFO）及一連串有關『披薩門』（Pizzagate）的問題，這是最惡劣且虛假的陰謀論之一」。

「披薩門」是指2016年謠傳華府一間披薩店經營兒童性販運犯罪組織，幕後黑手是希拉蕊，以及紐約市警方偵破與民主黨人有關的戀童癖犯罪集團。希拉蕊當年是民主黨總統候選人。

希拉蕊在事先準備的證詞中也指控委員會試圖轉移外界對總統川普與艾普斯坦關係的關注。川普曾於1990年代至2000年代初期與艾普斯坦為友，後來鬧翻。多年後艾普斯坦因性販運指控身敗名裂，2019年候審期間在獄中身亡。

希拉蕊指出，川普政府「毀了」國務院聚焦國際性販運問題的辦公室。

委員會主席柯默（James Comer）之後告訴媒體，他不考慮請川普出席聽證會。他說：「川普總統回答了大家數百個、甚至上千個有關艾普斯坦的問題，我認為他在公開相關文件方面相當透明。」

希拉蕊和柯林頓原先拒絕作證，但在國會議員揚言指控他們藐視國會後點頭。

柯林頓預定明天向委員會作證。希拉蕊告訴媒體，柯林頓將告訴委員會，在艾普斯坦2008年認罪之前，與他有過接觸的「絕大多數」人士「並不知道」他涉及性販運。

她說：「這正是我丈夫明天將作證的內容。」