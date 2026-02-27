梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

美國將接任聯合國安全理事會輪值主席國，白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是史上首次有現任國家領袖的配偶主持安理會會議。

路透社與法新社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）的辦公室昨天透過聲明表示，這場會議的主題為「衝突中的兒童、技術與教育」，她將在演說中強調透過教育促進包容與世界和平。

美國總統川普自第一個白宮任期以來，一直對聯合國多所批評，稱這個擁有193個成員國的世界組織效率低下且需要改革。美國已拖欠對聯合國預算的數十億美元款項。

安理會由15個理事國組成。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行簡報中被問到，梅蘭妮亞出席是否代表美國與聯合國關係出現正面訊號，他表示，這顯示出「美國對安理會及當前議題的重視」，他指的是會議的議程。

在川普的總統任期內，這位第一夫人大部分時間都遠離公眾視野，但過去她一直是兒童事業的倡導者，包括在2025年致函俄羅斯總統普丁（VladimirPutin），呼籲歸還在戰爭期間被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。

川普24日在他的國情咨文演說中誇讚道：「沒有人比我們優秀的第一夫人更關心保護美國的年輕一代。」