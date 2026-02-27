快訊

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持聯合國安理會會議，將是史上首次有現任國家領袖的配偶主持安理會會議。路透
美國第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持聯合國安理會會議，將是史上首次有現任國家領袖的配偶主持安理會會議。路透

美國將接任聯合國安全理事會輪值主席國，白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是史上首次有現任國家領袖的配偶主持安理會會議。

路透社與法新社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）的辦公室昨天透過聲明表示，這場會議的主題為「衝突中的兒童、技術與教育」，她將在演說中強調透過教育促進包容與世界和平。

美國總統川普自第一個白宮任期以來，一直對聯合國多所批評，稱這個擁有193個成員國的世界組織效率低下且需要改革。美國已拖欠對聯合國預算的數十億美元款項。

安理會由15個理事國組成。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行簡報中被問到，梅蘭妮亞出席是否代表美國與聯合國關係出現正面訊號，他表示，這顯示出「美國對安理會及當前議題的重視」，他指的是會議的議程。

在川普的總統任期內，這位第一夫人大部分時間都遠離公眾視野，但過去她一直是兒童事業的倡導者，包括在2025年致函俄羅斯總統普丁（VladimirPutin），呼籲歸還在戰爭期間被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。

川普24日在他的國情咨文演說中誇讚道：「沒有人比我們優秀的第一夫人更關心保護美國的年輕一代。」

聯合國 安理會 梅蘭妮亞

延伸閱讀

美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？ 疑點重重未被採信

希拉蕊出席艾普斯坦案聽證會 點名川普應出面作證

川普IEEPA關稅鬧劇糗大了 索回退款的陸企可能笑到最後

隔空互槓！勞勃狄尼洛促美國民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商極低

相關新聞

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

美國將接任聯合國安全理事會輪值主席國，白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是史上首...

美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？ 疑點重重未被採信

美國司法部自2025年12月起陸續上傳數百萬頁與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關檔案，但未包含三份涉及美國總統川普的備忘錄，...

史蹟保護團體要求白宮宴會廳工程喊停 美法官駁回

美國總統川普決定拆除白宮標誌性的東廂（East Wing），以建造大型宴會廳，遭史蹟保護團體提告要求停工。美國聯邦法官今...

希拉蕊出席艾普斯坦案聽證會 點名川普應出面作證

美國前國務卿希拉蕊今天被迫出席由共和黨主導的艾普斯坦案調查委員會聽證會。她在會中轉守為攻，要求現任總統川普也應就其自身與...

拍片給庫柏鷹幼鳥灌酒！加州男遭判刑45天、還得繳罰款

美國加州漁業暨野生動物局在社群媒體發文指出，上傳自己向一隻受保護的幼鷹口中倒酒影片的加州男子，遭依虐待動物罪名判處監禁4...

亞特蘭大聯準銀行總裁臨去警告 對Fed的政治鬥爭將傷害美國地位

即將卸任的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，圍繞著聯準會（Fed）的政治鬥爭正傷害大眾對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。