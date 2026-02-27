加州女狀告Meta、YouTube 控訴損害心理健康

美國加州一名女子控告Meta旗下Instagram及Google旗下YouTube，她今天出庭表示，童年時期對社群媒體的成癮，使她感到焦慮、憂鬱，且對外貌缺乏安全感，卻又無法放下手機。

現年20歲的原告在法庭上被稱為「凱莉G.M.」（Kaley G.M.）。她說自己從6歲開始沉迷使用YouTube，9歲開始使用Instagram，這不僅影響她的學業表現，還奪走睡眠、阻礙現實社交生活，並使家庭關係緊張。

她告訴陪審員，她的心理健康嚴重受損，甚至產生自殺念頭，並在10歲時開始自殘，作為「應對憂鬱的機制」，但她表示從未真正採取行動結束生命。

這起案件是全球反對社群媒體公司涉嫌傷害兒少趨勢的一環。澳洲已禁止16歲以下青少年使用這類平台，其他國家也在考慮類似限制。

谷歌（Google）與Meta則否認指控，並表示本案證據並不支持這名女子的說法。

凱莉作證表示，母親偶爾會沒收她的手機一段時間，這會引發她的憤怒與高度焦慮；即便到了成年，她仍覺得自己永遠無法放棄社群媒體。

這起訴訟最早由凱莉的母親在兩年前、凱莉滿18歲前提起。主要指控Meta與Google明知社群媒體可能損害心理與行為健康，仍試圖透過讓年幼兒童對旗下服務上癮來從中獲利。

在凱莉出庭前一天，曾於她13、14歲時治療她數個月的前心理治療師也作證指出，過度使用社群媒體是導致她心理健康問題的「助長因素」，當時她被診斷患有社交恐懼症與身體臆形症（body dysmorphicdisorder）。

Meta的律師則在開庭陳述中表示，凱莉的健康紀錄顯示她曾有遭言語及肢體虐待的歷史，且與父母關係緊張。父母在她3歲時離異。凱莉的母親預計將在女兒作證後提供證據。

凱莉今天在證人席上表示，母親有時會虐待並打她，但也說母親當時要工作並撫養3個孩子，是一位充滿愛心且照顧孩子的家長。凱莉目前仍與母親同住，關係非常親密。

她的律師指出，Meta近期的一項內部研究顯示，生活環境艱困的青少年更常習慣性或無意識地使用Instagram。

律師指控，自動播放影片和無限滾動動態等功能，目的是要將用戶留在平台上，儘管有證據顯示這會傷害年輕用戶的心理健康。律師表示，「按讚」按鈕滿足了青少年對認可的需求，而美顏濾鏡則扭曲了他們的自我形象。