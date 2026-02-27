美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？疑點重重未被採信

美國司法部自2025年12月起陸續上傳數百萬頁與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關檔案，但未包含三份涉及美國總統川普的備忘錄，疑似有人宣稱川普尚未從政前被控猥褻毆打未成年少女。不過，這些說法與川普及艾普斯坦早年活動時間線存在出入，而提出指控的女性本人亦曾面臨刑事指控。

衛報取得的文件收錄探員留下的25頁筆記，內容顯示該名女性自稱從一名兒時玩伴寄來的照片中認出艾普斯坦。不過，僅有未提及川普姓名的第一次會談內容被納入司法部公開檔案，衛報亦未公布該名女子姓名。

此前新聞中，這名女性宣稱，她在1983年、約僅13歲時被艾普斯坦介紹給川普，川普提到過類似這樣的話，「讓我教教妳小女孩應該是什麼樣子」，「之後強行將她的頭壓向他露出的性器官，她咬了他，川普便揮拳揍她的頭，並把她趕出去」。她還聲稱，曾在場聽到艾普斯坦與川普討論勒索他人，以及談及「透過賭場洗錢」等內容。

衛報已確認一名與FBI紀錄生平細節相符的女性，發現她曾面臨詐欺、竊盜及剝削老年人重罪。她的說法尚未獲得驗證，FBI亦未就此提出任何刑事起訴。此外，部分陳述內容顯得離奇，且與外界已知艾普斯坦在1980年代初期的生活情況存在矛盾。

艾普斯坦的弟弟馬克（Mark Epstein）受訪時表示，他並不知道哥哥曾於1980年代初期在這名女性居住的南卡羅來納州希爾頓黑德島度過夏天。川普曾於2002年受訪時表示，他約在15年前結識艾普斯坦。目前並無證據顯示川普與艾普斯坦在1983年相識，亦一再否認與艾普斯坦有任何不當行為。

一名政府官員證實，衛報取得的FBI報告屬實。司法部向NPR表示，「沒有任何內容被刪除」，並稱任何未公開的資料要麼屬於重複內容，要麼涉及受特權保護的資訊。司法部未立即回應置評請求。

司法部釋出的數百萬頁調查文件中，既包含曾引發涉案者辭職與被逮捕的重大指控，也包含後來被證明不實的說法。一名政府官員表示，這些於2019年提出、針對川普的指控被形容為「不具可信度」，相關文件存放於紐約南區聯邦檢察官辦公室（SDNY）的檔案中，並被審查人員列為重複文件。根據國會制定的條文規定，這類重複文件在法律上並無公開義務。