史蹟保護團體要求白宮宴會廳工程喊停 美法官駁回

中央社／ 華盛頓26日專電
川普總統為了新建宴會廳而拆除白宫東廂，連具有歷史意義的地下防空設施也一併拆除。(美聯社)
川普總統為了新建宴會廳而拆除白宫東廂，連具有歷史意義的地下防空設施也一併拆除。(美聯社)

美國總統川普決定拆除白宮標誌性的東廂（East Wing），以建造大型宴會廳，遭史蹟保護團體提告要求停工。美國聯邦法官今天駁回這項請求並表示，原告未對翻修工程提出正當挑戰；川普聽聞裁決後，直呼「大好消息」。

美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，美國聯邦地區法官李昂（Richard Leon）表示，美國國家歷史保存信託基金會（National Trust for Historic Preservation）提起訴訟尋求阻擋這項耗資4億美元的工程，但未提出正當的挑戰。

不過，李昂也說，該組織可修改訴狀，屆時法官將重新考慮。

李昂在裁決書中寫道：「但在那之前，由於原告在法律實質勝訴的可能性不足，我別無選擇，只能駁回原告尋求初步禁制令的動議。」

報導指出，這個史蹟保護團體先前尋求東廂宴會廳工程停工，直到白宮遵守聯邦法律和其他規定，包括取得國會批准、通過多次獨立審查及公眾評論期。

裁決出爐後，川普（Donald Trump）隨即在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，這對美國和白宮來說是「大好消息」。

川普表示，這座宴會廳預計將用於舉辦未來的就職典禮及大型國是訪問，「目前不僅進度超前，且低於預算」。它將作為「美國偉大」的象徵。

他並重申，這項工程沒有動用任何納稅人的錢，所有必要經費都由「愛國捐助者與貢獻者提供」。

外電先前報導，東廂歷來是美國第一夫人的辦公室所在地。總統本人則在西廂（West Wing）辦公，總統夫婦居住於白宮建築群東廂與西廂之間的行政官邸。

川普去年底曾說，新建的9萬平方英尺（約8361平方公尺）宴會廳可容納1000人，用於舉辦大型國宴及其他活動，目前這些活動只能在帳篷中舉行。

美國 川普 白宮

