希拉蕊出席艾普斯坦案聽證會 點名川普應出面作證

美國前國務卿希拉蕊今天被迫出席由共和黨主導的艾普斯坦案調查委員會聽證會。她在會中轉守為攻，要求現任總統川普也應就其自身與艾普斯坦的關係作證。

法新社報導，希拉蕊（Hillary Clinton）向國會委員會表示，她對艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的罪行毫不知情，更不記得與他有過交集，也從未造訪過他的私人島嶼或搭乘過他的飛機，並反過來指控該委員會試圖「保護某位公職人員」，也就是川普。

擔任該委員會主席的柯默（James Comer）表示，整個調查的目的，是試圖釐清關於已故性犯罪者艾普斯坦的許多事情。該委員會明天也將訊問前總統柯林頓（Bill Clinton）。

希拉蕊向委員會發出挑戰，並表示：「如果這個委員會真心想要了解艾普斯坦人口販運罪行的真相…就應該要求（川普）在宣誓後直接作證，說明他為何在艾普斯坦的檔案中出現了數萬次。」

該委員會的民主黨資深議員賈西亞（RobertGarcia）也呼籲川普出面作證，「以回答全國各地倖存者所提出的疑問」。

由共和黨主導的眾議院監督委員會（HouseOversight Committee），正針對與艾普斯坦有關聯的人士展開調查。艾普斯坦2019年被捕不久後，於候審期間在獄中自殺身亡。

柯林頓夫婦最初拒絕國會傳喚，不願出面作證；然而，在眾議院共和黨人威脅將依藐視國會法處理後，他們才同意配合。

希拉蕊在對委員會的開場陳述中表示，委員會之所以覺得有理由傳喚她，「是基於認為我掌握有關艾普斯坦與麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）犯罪活動調查的相關資訊」。

「讓我把話說清楚，我並不知情。」

民主黨表示，這項調查正被用作政治武器，目的是攻擊川普的政治對手，而非進行正當的監督。

現年皆為79歲的川普和柯林頓，在最近公布與艾普斯坦相關的大批政府文件中頻繁出現，但他們表示，在艾普斯坦於2008年在佛羅里達州因性犯罪被定罪之前，就已與這名金融家的斷絕所有往來。