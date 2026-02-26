拍片給庫柏鷹幼鳥灌酒！加州男遭判刑45天、還得繳罰款
美國加州漁業暨野生動物局在社群媒體發文指出，上傳自己向一隻受保護的幼鷹口中倒酒影片的加州男子，遭依虐待動物罪名判處監禁45天。
法新社報導，加州漁業暨野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）昨天在臉書（Facebook）貼文稱，25歲的狄亞士（Cesar Gustavo Diaz）去年6月在洛杉磯郡（Los Angeles County）南惠提爾（South Whittier）一處公園捕捉這隻庫柏鷹（Cooper's hawk）幼鳥，將含酒精飲料倒入牠嘴中。
根據該局公布的影片截圖顯示，這隻幼鷹啜飲一個綠色飲料罐中的液體。
曾有重罪前科的狄亞士遭到虐待動物以及捕獲或禁錮野生動物的輕罪指控。
他被判處入獄服刑45天、緩刑12個月，並且禁止飼養動物5年及10年禁槍令。
他還必須繳納220美元（約新台幣6850元）罰款、從事社區服務，並參加矯正虐待動物的輔導計畫。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
