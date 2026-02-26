隔空互槓！勞勃狄尼洛促美國民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商極低

美國影星勞勃狄尼洛敦促美國民眾「抵抗」總統川普政府。川普今天反擊，批評這位影壇傳奇人物「病態又瘋癲、智商極低」。

法新社報導，現年82歲，曾主演「計程車司機」（Taxi Driver）、「教父」（The Godfather）等經典電影的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）向來直言不諱批評川普。他去年在坎城影展（Cannes Film Festiva）獲頒終身成就獎時，致詞時還猛批這位總統「庸俗」。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「川普精神錯亂症患者勞勃狄尼洛，又一個病態而且瘋癲的人，我認為他智商極低，對自己言行毫無自覺，其中有些行為根本就是嚴重的犯罪！」

他在同一篇貼文中也攻擊民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）和特萊布（Rashida Tlaib）。

勞勃狄尼洛先前在23日播出的Podcast節目中批評川普說：「大家必須團結起來把他們趕走，重新步上正軌…我們國家正在被川普毀掉，沒人知道他到底有什麼理由，根本有病。」

「大家必須抵抗、抵抗、抵抗、抵抗、抵抗。這是唯一的辦法。」