美紐瓦克市長批ICE飛車追逐 釀連環撞多人受傷

中央社／ 紐澤西州紐瓦克25日綜合外電報導

美國紐澤西州紐瓦克市（Newark）市長巴拉卡表示，聯邦移民執法人員今天飛車追逐，導致多車追撞事故釀成數人受傷。

美聯社報導，民主黨籍的巴拉卡（Ras Baraka）在社群媒體上表示，美國移民暨海關執法局（ICE）探員在紐瓦克市試圖攔查一輛廂型車，但駕駛逃逸。巴拉卡說，ICE探員展開飛車追逐，導致多車追撞，包括一輛載有3名兒童的車子。據報數人受傷。

巴拉卡表示，廂型車駕駛受傷送醫。目前不清楚駕駛傷勢如何以及ICE追捕原因。巴拉卡說，紐瓦克警方並未參與ICE的調查，只是在車禍發生後前往現場處理。

巴拉卡辦公室、紐瓦克市警方、國土安全部及ICE發言人皆未立即回應電郵置評請求。

然而巴拉卡在社群平台X聲明中批評ICE行動魯莽危險。他指出，紐澤西州法律禁止執法人員追逐車輛，除非犯嫌構成直接威脅。

