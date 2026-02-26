前美軍戰機教官遭逮 被控未獲授權訓練中國大陸軍方人員

美國司法部今天宣布，逮捕一名前空軍戰鬥機飛行員，控稱這名飛行員未經授權訓練中國軍方人員。

法新社報導，美國司法部聲明指出，65歲的布朗（Gerald Brown）自2023年12月以來一直留在中國，他近期自中國返美，在印第安納州被逮捕。

聲明表示，布朗被控「在未取得美國國務院所需許可證的情況下，與外國人士共謀，為中國空軍飛行員提供戰機訓練」。

布朗在美國空軍服役24年，期間「指揮負責核武投射系統的敏感單位、領導作戰任務，並擔任多型戰鬥機與攻擊機的飛行教官及模擬器教官」。

布朗於1996年自軍中退役，之後擔任貨機機師。聲明指出，他後來成為美國國防承包商，負責訓練飛行員駕駛A-10攻擊機及先進的F-35戰鬥機。

據稱，他於2023年8月起與蘇斌（Stephen Su Bin，音譯）洽談合約。蘇斌為中國籍人士，曾因另一起間諜案於2016年起在美國服刑4年。布朗於2023年12月前往中國展開相關訓練工作。

美國聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門官員羅札夫斯基（Roman Rozhavsky）說：「中國政府持續利用現役與退役美軍的專業知識，以強化中國的軍事能力。」

他還表示：「這次逮捕行動是警告，FBI及我們的合作夥伴將不遺餘力，追究任何與對手合作、傷害我軍人員並危及國家安全者的責任。」