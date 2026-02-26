快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

中國大陸政府介入 美密西根大學蠕蟲走私案3科學家獲撤訴

中央社／ 底特律25日綜合外電報導

密西根大學（University of Michigan）3名中國科學家被控協助同事走私生物材料進入美國一案，律師今天表示，在中國政府介入後，3人的指控均獲撤銷。

去年美方官員曾稱逮捕這些科學家是國家安全的勝利，但這些材料大多是微小、透明的蠕蟲，並無危險。

白許（Xu Bai, 譯音）與張鳳凡（Fengfan Zhang, 譯音）被控共謀幫助另一名科學家。該科學家在2025年前來密西根大學臨時實驗室研究前，從中國寄送包裹給他們。第3人張志勇（Zhiyong Zhang, 譯音）則被控提供虛假陳述。

在案件審理期間，白許、張鳳凡與張志勇被關押在底特律聯邦監獄超過3個月。2月5日，法官突應司法部要求撤銷指控，3人隨後返回中國。

底特律美國檢察官辦公室表示，不對中國政府角色或美方撤案原因發表評論。致電芝加哥中國領事館詢問意見暫未獲回覆。

律師米諾克（John Minock）表示：「撤案令人意外，我們並不知道詳情。我們被告知，芝加哥中國領事館進行了某種介入。」

另一名律師卡薩（Ray Cassar）則說，他原本正爭取以輕罪認罪協商來解決張鳳凡的案件，結果檢察官直接撤銷了指控。

卡薩說：「我們接到電話，說中國正與美國就這3名學生進行談判，談判非常嚴肅。這些人都是攻讀博士的學生，你最不想做的就是毀掉他們的前途。…這樣做正確嗎？絕對正確。」

辯護律師薩塔瓦（Mark Satawa）表示，中國領事館的「介入起到了關鍵作用」。他原本計劃尋求撤銷虛假陳述的指控，並指出說普通話的張志勇在接受調查人員訊問時並沒有配備翻譯。

白許、張鳳凡與張志勇都是受邀來美在密西根大學臨時工作的研究學者。

卡薩表示，這些蠕蟲的壽命有限。包裹未標註完整，可能是因為寄件人韓成軒（Chengxuan Han, 譯音）不希望包裹被美國檢查員扣留。

卡薩說：「沒有任何惡意企圖。這些蠕蟲一直被用於研究化學反應和光敏感性。」

去年9月，韓成軒對走私和虛假陳述的指控表示「不抗辯」，在入獄3個月後被驅逐回中國。

科學家 美國 律師

延伸閱讀

涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

彭佳慧遭爆踢開罹癌經紀人！被控冷血無情 她回應揭真相了！

高金素梅被控詐領補助款 台灣原住民多族群文化交流協會廠商移送複訊

高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中

相關新聞

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合照 家屬說話了

一位諾貝爾物理學獎得主回憶指出，在一場由艾普斯坦資助、天文物理學家霍金（Stephen Hawking）也出席的科學研討...

牽扯艾普斯坦引發學界風暴 哈佛切割前校長桑默斯

美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）2025年底被校報揭露，曾與已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffre...

【專家之眼】「淫魔富豪檔案」揭開權貴們的醜陋面紗

美國的富商淫魔艾普斯坦六年前死於監獄，死因是自殺，但外界不信，咸認其手上握有和他來往的政治權貴及社會菁英的名單，因此，被...

圖解川普108分鐘國情咨文 強勢總統也有不想談的事

美國總統川普24日晚間在國會發表第二任首場國情咨文演說，大讚其關稅政策帶來龐大稅收，並批評聯邦最高法院上周關稅案裁定「令人遺憾」。川普這次長談1小時48分鐘，打破前總統柯林頓2000年的紀錄，成為最長國情咨文演說。

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。