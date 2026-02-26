中國大陸政府介入 美密西根大學蠕蟲走私案3科學家獲撤訴

密西根大學（University of Michigan）3名中國科學家被控協助同事走私生物材料進入美國一案，律師今天表示，在中國政府介入後，3人的指控均獲撤銷。

去年美方官員曾稱逮捕這些科學家是國家安全的勝利，但這些材料大多是微小、透明的蠕蟲，並無危險。

白許（Xu Bai, 譯音）與張鳳凡（Fengfan Zhang, 譯音）被控共謀幫助另一名科學家。該科學家在2025年前來密西根大學臨時實驗室研究前，從中國寄送包裹給他們。第3人張志勇（Zhiyong Zhang, 譯音）則被控提供虛假陳述。

在案件審理期間，白許、張鳳凡與張志勇被關押在底特律聯邦監獄超過3個月。2月5日，法官突應司法部要求撤銷指控，3人隨後返回中國。

底特律美國檢察官辦公室表示，不對中國政府角色或美方撤案原因發表評論。致電芝加哥中國領事館詢問意見暫未獲回覆。

律師米諾克（John Minock）表示：「撤案令人意外，我們並不知道詳情。我們被告知，芝加哥中國領事館進行了某種介入。」

另一名律師卡薩（Ray Cassar）則說，他原本正爭取以輕罪認罪協商來解決張鳳凡的案件，結果檢察官直接撤銷了指控。

卡薩說：「我們接到電話，說中國正與美國就這3名學生進行談判，談判非常嚴肅。這些人都是攻讀博士的學生，你最不想做的就是毀掉他們的前途。…這樣做正確嗎？絕對正確。」

辯護律師薩塔瓦（Mark Satawa）表示，中國領事館的「介入起到了關鍵作用」。他原本計劃尋求撤銷虛假陳述的指控，並指出說普通話的張志勇在接受調查人員訊問時並沒有配備翻譯。

白許、張鳳凡與張志勇都是受邀來美在密西根大學臨時工作的研究學者。

卡薩表示，這些蠕蟲的壽命有限。包裹未標註完整，可能是因為寄件人韓成軒（Chengxuan Han, 譯音）不希望包裹被美國檢查員扣留。

卡薩說：「沒有任何惡意企圖。這些蠕蟲一直被用於研究化學反應和光敏感性。」

去年9月，韓成軒對走私和虛假陳述的指控表示「不抗辯」，在入獄3個月後被驅逐回中國。