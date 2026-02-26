快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

川普批索馬利亞裔社福詐欺 范斯凍結明州醫療經費

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普政府痛批明尼蘇達州社福詐欺嚴重，劍指索馬利亞社群。副總統范斯今天啟動所謂「反詐欺戰爭」，暫停撥付明州部分醫療經費，預料此舉將在法院遭到挑戰。

法新社報導，明尼蘇達州最近成為共和黨政府箭靶，像是川普指控當地社福詐欺猖獗並歸咎索馬利亞社群，另有2名美國公民在移民掃蕩中遭聯邦探員擊斃。

范斯（JD Vance）在記者會上表示：「我們已決定暫時停止撥付明尼蘇達州部分醫療補助款項。」他所指的是針對低收入族群提供的健康保險。

外科醫師出身的電視名人奧茲（Mehmet Oz），經川普任命後成為聯邦醫療服務中心（CMS）負責人。他表示聯邦政府將凍結明尼蘇達州2億5900萬美元的款項。

這項措施幾乎肯定會在法院遭到挑戰，正如川普政府過去試圖扣留分予各州的聯邦經費。

川普昨天在國情咨文中賦予范斯反詐欺任務，同時猛烈抨擊民主黨執政州涉嫌濫用政府福利。

川普政府指稱，明尼蘇達州索馬利亞社群普遍存在社福詐欺；川普本人也多次歸咎索馬利亞移民，昨天發表的國情咨文內容亦是。

明尼蘇達州擁有全美最大的索馬利亞社群。

范斯的新任務引發外界高度揣測，認為他將成為2028年共和黨總統提名熱門人選。不過他也加入一長串被上司指派棘手工作的美國副總統行列，如同他的前任賀錦麗（Kamala Harris）便被要求解決中美洲移民大量湧入的問題。

索馬利亞 川普 詐欺

延伸閱讀

川普政府遣返無證移民至第三國 聯邦法官裁定違法

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

川普：動用權限 恢復關稅

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

相關新聞

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合照 家屬說話了

一位諾貝爾物理學獎得主回憶指出，在一場由艾普斯坦資助、天文物理學家霍金（Stephen Hawking）也出席的科學研討...

牽扯艾普斯坦引發學界風暴 哈佛切割前校長桑默斯

美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）2025年底被校報揭露，曾與已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffre...

【專家之眼】「淫魔富豪檔案」揭開權貴們的醜陋面紗

美國的富商淫魔艾普斯坦六年前死於監獄，死因是自殺，但外界不信，咸認其手上握有和他來往的政治權貴及社會菁英的名單，因此，被...

圖解川普108分鐘國情咨文 強勢總統也有不想談的事

美國總統川普24日晚間在國會發表第二任首場國情咨文演說，大讚其關稅政策帶來龐大稅收，並批評聯邦最高法院上周關稅案裁定「令人遺憾」。川普這次長談1小時48分鐘，打破前總統柯林頓2000年的紀錄，成為最長國情咨文演說。

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。