川普批索馬利亞裔社福詐欺 范斯凍結明州醫療經費

美國總統川普政府痛批明尼蘇達州社福詐欺嚴重，劍指索馬利亞社群。副總統范斯今天啟動所謂「反詐欺戰爭」，暫停撥付明州部分醫療經費，預料此舉將在法院遭到挑戰。

法新社報導，明尼蘇達州最近成為共和黨政府箭靶，像是川普指控當地社福詐欺猖獗並歸咎索馬利亞社群，另有2名美國公民在移民掃蕩中遭聯邦探員擊斃。

范斯（JD Vance）在記者會上表示：「我們已決定暫時停止撥付明尼蘇達州部分醫療補助款項。」他所指的是針對低收入族群提供的健康保險。

外科醫師出身的電視名人奧茲（Mehmet Oz），經川普任命後成為聯邦醫療服務中心（CMS）負責人。他表示聯邦政府將凍結明尼蘇達州2億5900萬美元的款項。

這項措施幾乎肯定會在法院遭到挑戰，正如川普政府過去試圖扣留分予各州的聯邦經費。

川普昨天在國情咨文中賦予范斯反詐欺任務，同時猛烈抨擊民主黨執政州涉嫌濫用政府福利。

川普政府指稱，明尼蘇達州索馬利亞社群普遍存在社福詐欺；川普本人也多次歸咎索馬利亞移民，昨天發表的國情咨文內容亦是。

明尼蘇達州擁有全美最大的索馬利亞社群。

范斯的新任務引發外界高度揣測，認為他將成為2028年共和黨總統提名熱門人選。不過他也加入一長串被上司指派棘手工作的美國副總統行列，如同他的前任賀錦麗（Kamala Harris）便被要求解決中美洲移民大量湧入的問題。