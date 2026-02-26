就業、油價與終結戰爭 川普國情咨文事實查核

美國總統川普昨晚發表史上最長的國情咨文演說，大肆宣揚他在第2任期首年達成的成就。但這段全長1小時41分鐘的演說充斥強烈的語句，其中多項內容言過其實、具誤導性，甚至根本並非事實。

英國「衛報」（The Guardian）整理了川普演說中的幾項主張，並進行事實查核：

● 事實查核：經濟、就業與投資

川普不斷誇耀美國經濟，宣稱「我們是世界上經濟最熱絡的國家」，並聲稱「我們今日擁有的就業機會與勞動人口，比美國歷史上任何時期還多」。

但數據顯示，在川普執政下，2025年美國新增就業人口增幅放緩，幅度也遠低於非疫情年份。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）本月稍早公布的修正數據，美國2025年僅新增18.1萬個工作機會。

美國政治真相網站（PolitiFact）指出，這個數字「遠低於川普首任任期與前總統拜登任內每年150萬到250萬個工作的典型增幅」。

川普也表示，在他領導之下，美國吸引了「來自全球各地總計18兆美元」的投資。然而，美國有線電視新聞網（CNN）去年審查發現，白宮統計的是承諾金額，模糊的承諾數字，而非實際到位的投資金額。根據白宮網站，美國與外國投資總額為9.7兆美元。

● 事實查核：殺害札魯茨卡的凶嫌並非移民

川普介紹去年在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）火車上遭殺害的烏克蘭女子札魯茨卡（IrynaZarutska）的母親時，錯誤聲稱刺死札魯茨卡的男子是「一名窮凶惡極的獲釋罪犯，是經由開放邊界進入美國殺人」。

然而，遭到逮捕且遭控殺害札魯茨卡的男子布朗（Decarlos Brown Jr.）並非移民。川普長期以來堅稱，全美各地的暴力罪行是由非公民人士犯下。數據顯示，美國本地出生公民因涉暴力罪行而遭逮捕的機率，是無證移民的兩倍以上，涉毒品罪行遭逮捕的機率為2.5倍。

● 事實查核：美國能源價格

川普表示能源價格正在下跌。他說：「當他們看到能源價格降到那種數字時，簡直難以置信。」

儘管川普一再承諾，將在重返白宮的第一年將電費減半，但在2024年到2025年之間，美國家庭平均能源帳單數字實際上增加了6.7%。

根據自由派智庫美國進步中心（Center for AmericanProgress）分析，自川普重新掌權以來，電力公司已對美國家庭調漲或計劃調漲至少920億美元費用，影響1.12億名電力用戶與5200萬名瓦斯用戶。

電力研究機構「能源創新」（Energy Innovation）的數據顯示，川普對推廣潔淨能源的攻擊，預計將在2035年前使電價上漲高達18%。

川普政府也大幅削減對美國家庭的能源援助。去年，政府取消了有助於節能減費的家用節能升級稅賦抵免，也試圖廢除每年協助600萬低收入戶繳納能源費用的「低收入家庭能源補助計畫」（Low IncomeHome Energy Assistance Program）。這項計畫仍持續存在，但在政府解雇全體工作人員後，運作嚴重受阻。經費刪減加上政府關門，導致補助發放出現前所未見的延宕。

● 事實查核：汽油價格

川普在國情咨文演說中宣稱汽油價格低廉，表示「現在大多數州的汽油每加侖不到2.30美元，有些地方甚至是1.99美元」。但他的政府兩週前推動重大的環境政策鬆綁，可能導致汽油價格上漲。

危害認定（endangerment finding）是美國針對所有溫室氣體規範的法律基礎，正如「衛報」上週一篇分析文章所解釋的，廢除這項認定預計將推升油價，而這還是根據川普政府的自家數據。

現在的汽油價格也比川普聲稱的高。根據記錄全美汽油價格的美國汽車協會（AAA），奧克拉荷馬州是唯一汽油價格為每加侖2.30美元的州，精確來說是每加侖2.374美元。有些州的油價甚至超過每加侖4.60美元。

● 事實查核：戰爭與和平

川普宣稱他在任內頭10個月終結了8場戰爭，這樣的說法是嚴重誇大。美國參與了6項和平協議，但其中許多並未明確歸功於川普。其他根本不被視為戰爭。

雖然他參與斡旋加薩停火，但自去年10月宣布達成停火協議以來，以色列仍持續殺害巴勒斯坦公民並發動空襲。

泰國與柬埔寨之間長達一世紀的邊界爭議，是川普聲稱已解決的衝突之一。去年10月，川普促成泰柬停火協議的簽署，並稱這是「具有重大意義的一步」。

他曾向泰柬兩國領導人施壓，警告如果沒有達成協議，與美國的貿易談判將暫時擱置。然而，這場衝突的根本原因在於對殖民時期地圖的長期爭議，這個問題始終未獲得解決。泰柬停火協議於去年11月破裂，12月雙方再度爆發戰鬥，迫使50萬人流離失所。