艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合照 家屬說話了

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
霍金被拍到與兩名比基尼女子合照，家屬表示二女是霍金的長期看護。摘自美國司法部網站
霍金被拍到與兩名比基尼女子合照，家屬表示二女是霍金的長期看護。摘自美國司法部網站

一位諾貝爾物理學獎得主回憶指出，在一場由艾普斯坦資助、天文物理學家霍金（Stephen Hawking）也出席的科學研討會上，曾突然出現一群來歷不明的年輕女子。

2019年獲得諾貝爾物理學獎的皮柏斯（Phillip Peebles） 表示，當時他並不知道艾普斯坦涉及的性犯罪。不過他如今認為，自己在2006年3月、加勒比海一座島嶼舉行的會議上看到的那些年輕女子，很可能是這名戀童癖金融家的受害者。

該活動在美屬維京群島的聖湯瑪斯島舉行，時間距離艾普斯坦因涉嫌向未成年人招攬性交易而遭起訴僅五個月。

會議共有24位知名科學家與會，主題聚焦於現代科學最深層、尚未解決的難題之一：如何將愛因斯坦的廣義相對論與量子物理加以整合。

美國司法部在公布「艾普斯坦檔案」時，也釋出一張照片，顯示霍金當時與兩名女子同框。

根據家屬說法，照片中的女子其實是霍金的照護人員，平日隨行照料、陪同他出席各種活動。

霍金於2018年辭世，享壽76歲。他罹患運動神經元疾病超過50年，病情使他幾乎全身癱瘓，並喪失說話能力。

霍金 艾普斯坦

