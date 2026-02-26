川普政府遣返無證移民至第三國 聯邦法官裁定違法

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國聯邦法官今天裁定，川普政府將無證移民遣返至非原籍國的作法違法，不過考量本案「重要性及其不尋常歷史」，這項裁定將暫緩15天生效，以利政府提出上訴。

綜合法新社與路透社報導，美國波士頓聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）今天裁定，川普政府將無證移民遣返至非其原籍國的作法違法。不過這項裁定將暫緩15天生效以利政府上訴。川普政府預期，本案最終將由最高法院裁定。

墨菲在裁決書中寫道：「本案關乎政府是否可在未事先通知的情況下，將一個人遣返至錯誤的國家，或遣返至其很可能受迫害或酷刑的國家。」

國土安全部曾表示，只要知道移民抵達後不會遭槍殺，將移民遣返至第三國「沒有問題」。墨菲指出，「這不僅有問題，而且違法。」

這名由民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任命的法官表示，不將人遣返至其生命恐遭危險或恐受酷刑的國家，國會已立為美國國策。

他表示，然而依據國土安全部政策，「移民官員在將人遣送至陌生且危險的國家之前，無須給予任何通知或反對的機會。」

墨菲說，「這項聲稱取代國會所要求保障的新政策，多方面未能滿足正當法律程序，主要原因之一是根本沒有人真正知道這些所謂『保障』任何細節。」

墨菲先前曾試圖阻止一批移民被遣返至戰亂頻仍的南蘇丹，但遭由保守派主導的最高法院推翻。

川普政府為其第三國遣返政策辯護，稱此舉有其必要，因為部分被鎖定遣返者的原籍國，有時拒絕接收。

最高法院先前已兩度介入此爭議，先是在4月撤銷墨菲所發布的初步禁制令，禁制令內容是保障恐被遣送至第三國移民的正當法律程序權利；隨後又清除法律上的障礙，讓8名男子被遣送至南蘇丹 。

司法部律師表示，這項政策並未違反移民法，也沒有侵害移民的基本法律程序權利，因為當事人早在移民法庭審理階段，就有機會提前表達對被遣送至某些第三國的安全顧慮。

川普在競選期間承諾，將把數百萬無證移民逐出美國，他重返白宮後已採取多項措施，加速遣返作業。

