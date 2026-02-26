快訊

吳中純生前最後貼文疑洩罹癌前兆 「一家三口最後用餐」畫面曝光

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

美社群掀「中國化生活」風潮 作家批浪漫化共產社會

中央社／ 洛杉磯25日專電

美國主流媒體報導，社群平台小紅書推波助瀾下，掀起一股「中國化生活」潮流；專欄作家評論，在讚嘆中國高鐵與未來感城市景觀之際，可能忽視中國言論自由受限、數位監控嚴格等現實，浪漫化共產社會。

華爾街日報、時代雜誌、有線電視新聞網CNN、財經內幕（Business Insider）等近日報導流行於社群平台的Chinamaxxing風潮，指年輕人發表影音內容，宣稱「正在變成中國人」，如早晨喝溫水、進屋脫鞋、穿愛迪達運動服等。

Chinamaxxing這個字由China與網路用語-maxxing組合而成。-maxxing早期出現在健身或自我改造的社群，意指「把某一件事做到極致，讓自己變得更好」，後來引申為開啟某種生活模式的意思。

部分報導指出，這股風潮反映年輕世代對健康與生活品質的關注，從喝溫水、早睡養生、重視居家清潔與公共交通便利性，這些都歸納為「中式生活」習慣。

也有觀察認為，相關內容呈現一種對中國的美好想像，例如中國城市的高速鐵路、行動支付與高度數位化服務，引發美國年輕族群的好奇心。

CNN引用專家分析，這一波風潮凸顯美國年輕人對國內生活的不滿，包括政治動盪、移民執法、槍枝暴力和種族之間的緊張關係，使得美國失去了「酷」的魅力，在社群媒體的影響下目光轉向中國。

時代雜誌（TIME）指出，社群平台小紅書在這一波潮流中扮演重要角色，去年1月傳出TikTok在美國可能遭禁時，大批用戶轉向小紅書；專家稱這是第一次，中國人日常生活在不經西方媒體的濾鏡下，直接呈現在外國人眼中。

紐約郵報專欄作家施洛特（Rikki Schlott）批評，中國化風潮反映部分年輕人對中國共產體制的浪漫化想像，聚焦城市現代化和便利，避談中共對維吾爾族人的種族滅絕行徑，忽視中共踐踏香港與西藏的公民自由，且在中國「網路上的自由可能隨時遭撤銷」。

施洛特並批評，這股潮流在讚嘆中國效率與秩序的同時，往往將美國描繪為混亂、衰敗與失去吸引力的社會，形同貶低自身國家。她指出，這種以短影音塑造的生活方式敘事，可能影響年輕世代對自由、民主與治理模式的理解。

媒體觀察指出，社群平台的推薦機制可能放大特定生活風格內容，演算法推送下，使用者反覆觀看類似影片，逐漸形成對中國社會的片面印象。也有觀察指出，這些中國化生活美學，與中國對外宣傳呼應，頗有軟實力的效果。

社群媒體 美國 對中

延伸閱讀

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

伊能靜真實踩雷！挑戰喝北京豆汁「皺眉變臉全被拍」坦白：我不太行

北美線貨櫃海運長約價喊漲 陽明、萬海預期新年度換約有動作

期貨商論壇／匯率期 避險優選

相關新聞

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合照 家屬說話了

一位諾貝爾物理學獎得主回憶指出，在一場由艾普斯坦資助、天文物理學家霍金（Stephen Hawking）也出席的科學研討...

牽扯艾普斯坦引發學界風暴 哈佛切割前校長桑默斯

美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）2025年底被校報揭露，曾與已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffre...

【專家之眼】「淫魔富豪檔案」揭開權貴們的醜陋面紗

美國的富商淫魔艾普斯坦六年前死於監獄，死因是自殺，但外界不信，咸認其手上握有和他來往的政治權貴及社會菁英的名單，因此，被...

圖解川普108分鐘國情咨文 強勢總統也有不想談的事

美國總統川普24日晚間在國會發表第二任首場國情咨文演說，大讚其關稅政策帶來龐大稅收，並批評聯邦最高法院上周關稅案裁定「令人遺憾」。川普這次長談1小時48分鐘，打破前總統柯林頓2000年的紀錄，成為最長國情咨文演說。

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。