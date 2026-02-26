快訊

牽扯艾普斯坦引發學界風暴 哈佛切割前校長桑默斯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國哈佛大學前校長桑默斯2025年底被校報揭露與已故「淫魔」富豪艾普斯坦有密切電郵往來，隨後請假並於近日宣布辭去教學與領導職務、準備退休。資料照片。美聯社
美國哈佛大學前校長桑默斯（Larry Summers）2025年底被校報揭露，曾與已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）保持密切電郵往來，事件持續延燒，最新發展是他已宣布辭去哈佛的教學與領導職務，象徵雙方正式切割。

華爾街日報25日報導，桑默斯身為前美國財政部長、也是當代最重要的經濟學家之一，自研究生時期起便與哈佛有關係，後來成為終身職經濟學教授，並於2001年至2006年間出任校長；他自去年11月起即已在哈佛請假，並陸續離開其他多個機構的相關職務，包括紐約時報、彭博社與OpenAI。

哈佛發言人牛頓（Jason Newton）表示，校方已接受桑默斯辭去莫薩瓦－拉赫曼尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）共同主任一職，並指出此一決定「與校方針對政府近期釋出的、與艾普斯坦相關文件所進行的持續審查有關」；桑默斯將於本學年結束時自哈佛的學術與教職退休，在此之前將持續休假。

桑默斯形容這項決定「困難」，並對學生與同事表達感謝。他表示：「在卸下正式責任、成為榮休校長與退休教授之後，我期待未來投入研究、分析與評論，關注一系列全球經濟議題。」

桑默斯長期以來以直言不諱、自信且具爭議性聞名，對批評者的不耐也引發外界批評與反感，早在2006年便因教師投下不信任票而辭去哈佛校長。隨著文件曝光顯示他與艾普斯坦維持長期且密切的關係，要求哈佛與桑默斯切割的壓力數月來不斷升高。

儘管桑默斯於去年11月表示，對自己與艾普斯坦的關聯感到深深羞愧，但此次辭職仍標誌著一名數十年來身處學術界、政府與金融界最高層的重量級人物，戲劇性地名聲掃地。

華爾街日報指出，桑默斯辭職退休是近期高知名度學者因與艾普斯坦有關聯而面臨後果的最新一例。哈佛同一天也表示，正就數學教授諾瓦克（Martin Nowak）與艾普斯坦的關係展開調查，並安排他帶薪行政休假。

此外，哥倫比亞大學前一日宣布，諾貝爾獎得主阿克塞爾（Richard Axel）將辭去祖克曼心腦行為研究所（Zuckerman Mind Brain Behavior Institute）共同主任一職。校方提供的聲明指出，阿克塞爾稱自己與艾普斯坦的關聯「是一次嚴重的判斷錯誤」。

