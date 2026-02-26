【專家之眼】「淫魔富豪檔案」揭開權貴們的醜陋面紗

美國的富商淫魔艾普斯坦六年前死於監獄，死因是自殺，但外界不信，咸認其手上握有和他來往的政治權貴及社會菁英的名單，因此，被認為有可能是被「滅口」；與艾普斯坦來往的信件及相片，達數百萬件，今年1月、2月間美國司法部對外公布，卻反而引起外界更多的揣測。尤其有不少政治權貴、社會名人和陪伴的年輕女子都在一些相片中。

因為艾普斯坦觸及性犯罪行為，如媒介未成年女子性交易，以及誘騙、脅迫女子從事性行為等，被定罪服刑；因此，上述其與政治權貴、社會菁英的相關通訊內容及照片，反而引起社會對菁英階層更深層的不信任，衍生出內中含有政治陰謀及權力鬥爭的說法。

一般認為艾普斯坦事件和美國共和及民主兩黨的鬥爭有關，兩黨都想把對方領導階層搞臭、搞爛，以有利於今年底的期中選舉；民主黨涉及艾普斯坦事件的兩位前總統是克林頓和歐巴馬，克林頓曾多次乘坐艾普斯坦的私人飛機「蘿莉號」，受害者甚至指證艾普斯坦曾稱「柯林頓喜歡年輕的」。

至於歐巴馬尚無直接證據顯示其與艾普斯坦有私交，但其執政時的政府成員如前檢察官、顧問等有出現在名單中。共和黨及川普陣營將克林頓、歐巴馬塑造成「民主黨權貴腐敗」的代表，甚至批評克林頓及其捐款大戶是「影子政府」在從事集體性犯罪；川普則借機多次指稱「艾普斯坦文件」是歐巴馬、希拉蕊等人的陰謀，旨在掩蓋民主黨的罪行。

川普本人及其核心幕僚，如Thomas Barrack、Steve Bannon等也被指出，在艾普斯坦2008年首次定罪後仍與其保持聯繫。在已經公布的文件中，也包含了一些對川普等人的具體指控，包括13歲受害者的陳述；雖然川普隨即宣布起訴相關媒體及艾普斯坦遺產委員會，並聲稱這是「政治迫害」。

艾普斯坦事件除了引發美國國內政治鬥爭之外，涉入的權貴尚包括英國、挪威、沙烏地阿拉伯及中東王室人員。從已被公開的資料來看，對沙烏地阿拉伯及中東王室影響比較不大，挪威的梅特-瑪麗王儲妃，則承認在2011年至2013年間與愛潑斯坦有過多次會面，原因是她在度假時透過共同朋友介紹認識了艾普斯坦。挪威王室表示，王儲妃當時並不知道艾普斯坦的犯罪背景，並對此段往來表示深感遺憾。

前英國王子安德魯被指控在2001年經由艾普斯坦安排，與當時未成年的維吉尼亞．朱夫里發生性關係。雖然安德魯始終否認，但他於2022年與朱夫里達成庭外和解，支付了巨額賠償金。但維吉尼亞後來自殺身亡，外界也質疑她的死因不單純。安德魯的醜聞給了現任英王查爾斯一個明確的理由，永久剝奪了安德魯的軍銜、王室頭銜，並將其從王室官邸Royal Lodge驅逐，迫其移居至較偏遠的諾福克郡。

不過，最扯的是安德魯在艾普斯坦的牽線之下，還涉及間諜事件而被逮捕。安德魯在擔任英國貿易特使期間，疑似向艾普斯坦轉發了多份政府機密簡報（涉及越南、新加坡、中國深圳及阿富汗的投資機會）。安德魯在今年 2 月因涉嫌「公職人員行為失當」被英國警方逮捕。安德魯與高商淫魔的密切關係，已經引發英國民眾不滿，反對維持王室的民意升高了。

也許因為安德魯涉嫌從事間諜活動，引發人們高度懷疑艾普斯坦是普亭豢養的間諜；也有人質疑艾普斯坦用年輕少女美色陷阱接近阿拉伯國家外交高官，就是為以色列工作的間諜；美國國會議員甚至有人說CIA一定完全知道艾普斯坦涉及的政治權貴和社會菁英之間的秘密，要求CIA公布真相。

從法院文件、認罪協議或共同被告，加上艾普斯坦前女友Ghislaine Maxwell的判決書，艾普斯坦涉及未成年性交易與人口販運證據確鑿；艾普斯坦及其同夥長期招募、誘騙並剝削未成年少女，部分受害者年僅11至14歲；另外，文件也證實，艾普斯坦建立了一個由私人助理、保鏢及「守門人」組成的層級化組織，負責物色受害者，並且透過沒收護照、威脅恐嚇以及簽署保密協議，來防止受害者逃離或報案。

艾普斯坦檔案公佈後，各種更駭人聽聞的事情傳說不斷，其中包括謠傳食用年輕少女的肉，在在使原本社會對權貴精英就有的恨和妒更深。一般民眾更認定富有及權力階級，從事不法及荒唐行為，一定能逍遙法外，因這些人已組成特權保護網；如今政治、學術、影視及科技高層的名字都出現在艾普斯坦檔案中，傳聞又和政治陰謀及鬥爭有關，會激化社會中的階級仇恨。

但掩蓋政治權貴及社會精英的薄紗已被掀開，演變成社會大眾對權貴精英的集體審判；縱使未來沒有法律定罪，社會對權貴精英的懷疑及仇恨很難消除。