支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

國情咨文演說一開始，川普歡迎美國奧運男子冰球隊到場。他們舉起剛在冬奧拿到的金牌，共和黨議員高喊「美國」，民主黨議員也起立鼓掌。

隨後，川普點名多位軍事英雄，包括一位百歲二戰退伍軍人，以愛國主義開場。隨後他談到收入上升、股市成長、油價下降、非法移民越境人數減少以及通膨受到控制等成果，並指責民主黨炒作「負擔能力」危機唱衰美國。

川普在演說中談及將堅持推動關稅政策時，不少共和黨人陷入尷尬沉默，他們知道關稅的經濟成本，也知道多數選民不歡迎關稅。

美國總統川普與首席大法官羅伯茲（左）24日在國會議場，簡短握手，沒有交談。 （法新社）

川普轉向移民問題時，提他全力阻止「非法外國人」威脅，共和黨議員爆出最熱烈掌聲。然而，川普卻避談兩名美國公民遭取締移民的聯邦探員射殺事件，此事嚴重影響他的聲望。

川普面臨的挑戰在於，他的支持率徘徊在低檔，只有百分之四十左右，而美國民眾希望川普能更積極回應他們的關切，包括經濟和生活成本問題，而非只是吹噓政績，重提毫無證據的選舉舞弊等指控。

ＣＮＮ廿五日發布民調，川普國情咨文獲大部分觀眾好評，將近三分之二觀眾對演說反應還算正面，反應「非常正面」有百分之卅八。但這些觀眾多為共和黨支持者。