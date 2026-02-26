民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

史潘柏格說，川普的關稅政策是「對你和你的家人大幅增稅」，損害美國經濟和美國民眾生活。她引用民主黨一份報告，指川普關稅政策已讓每個美國家戶支出增加超過一千七百美元，「小企業遭受損失，農民也遭受損失，有些農民甚至失去整個市場。美國民眾都在為此付出代價。儘管最高法院判決這些關稅無效，但對我們人民來說，傷害已造成」。

她指國會共和黨人正在推高能源和住房成本，「連看醫生都更困難」，並稱川普的政策傷害普通美國人，卻幫助他自己和盟友，「他中飽私囊，讓他的家人和朋友也從中牟利，貪腐規模前所未有」。

她說，川普掩蓋淫魔富豪艾普斯坦醜聞，「還有加密貨幣騙局，為了獲得私人飛機而討好外國王子，為了獲得白宮宴會廳而討好億萬富翁，還在首都各處的建築上印上他的名字和頭像，這絕非我們建國先賢的設想」。

時值期中選舉年，中間派人士認為生活成本議題具有跨黨派吸引力。史潘柏格表示，「美國人民理應知道，他們的領袖正專注解決那些讓他們夜不能寐的問題」。她在查緝移民問題抨擊川普，指聯邦探員「將哺乳中的母親從寶寶身邊強行帶走」，還稱移民系統已「崩潰」。

部分民主黨籍國會議員則抵制這次國情咨文，聚集在國會大廈外，指責川普透過移民、醫療保健和經濟政策分裂國家並傷害美國人民。

數十名民主黨人在華府國家廣場名為「人民國情咨文」的集會登台表態。亞利桑那州聯邦參議員加列戈指責川普和國會共和黨人，讓選民變得更病弱、更窮困且更不安全，「讓我們改變那樣的美國」。