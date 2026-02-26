川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普的國情咨文演說，寫下現代史上最長的一次，川普談論外交時，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，也是20年來美國總統首次在年度國會演講中未直接提及中國大陸。

川普24日在國會發表了近兩個小時演講，聚焦國內議題，表示在其領導下經濟一片繁榮興盛。但他未提及拜登、歐巴馬等多任前總統，甚至他自己去年和第一任的演講中，都曾提到美中經濟競爭話題。中國上一次未被明確點名重點討論是在2005年，當時的美國總統是小布希。

也不能說川普完全沒提到這個世界第二大經濟體。川普在表彰陸軍五級準尉斯洛弗（Eric Slover）時，讚揚他在委內瑞拉突襲行動中所展現的英勇無畏，順帶提到該國前總統馬杜洛的據點，曾使用中國的軍事技術加固。

至於伊朗問題，他表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐時評論指出，演說前，各界高度關注川普對伊朗問題的立場，等到他話鋒一轉終於談到伊朗，先是重提去年6月的午夜重錘行動，當時突襲三處伊朗核設施；他接著批評伊朗重蹈覆轍，今年初殺害逾3萬名抗議者。

川普並表示希望和伊朗達成協議，他傾向透過外交解決，但是伊朗「還沒說出回應美方的神奇詞語，承諾『伊朗永遠不會擁有核武器』」。事實上伊朗不止一次聲稱永遠不會開發核武，問題是多年證據顯示德黑蘭掌握足夠製造核武的濃縮鈾材料。

伊朗 川普 核武

延伸閱讀

顧及川習會？川普國情咨文從頭到尾未點名大陸 20年來頭一遭

歷時1小時48分鐘…川普國情咨文演說締最長紀錄 盤點5大關鍵時刻

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

國情咨文控索馬利亞裔詐欺 民主黨女將斥川普說謊

相關新聞

蓋茲認婚外情！坦承與2俄女有染 強調非艾普斯坦案受害者

華爾街日報報導，現年七十歲的微軟創辦人蓋茲廿四日向蓋茲基金會員工道歉，承認他和淫魔富豪艾普斯坦往來犯下大錯，並曾和兩名俄...

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

美國總統川普的國情咨文演說，寫下現代史上最長的一次，川普談論外交時，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，也是20年...

民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

川普聲稱美國迎來「世紀大逆轉」 吹噓政績但支持率探低

美國總統川普24日發表一場語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及...

猥褻毆打未成年少女？川普黑料 50多頁淫魔文件「被消失」

美國全國公共電台（ＮＰＲ）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，疑似扣留五十多頁有關美國總統川普尚未踏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。