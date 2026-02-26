川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

美國總統川普的國情咨文演說，寫下現代史上最長的一次，川普談論外交時，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，也是20年來美國總統首次在年度國會演講中未直接提及中國大陸。

川普24日在國會發表了近兩個小時演講，聚焦國內議題，表示在其領導下經濟一片繁榮興盛。但他未提及拜登、歐巴馬等多任前總統，甚至他自己去年和第一任的演講中，都曾提到美中經濟競爭話題。中國上一次未被明確點名重點討論是在2005年，當時的美國總統是小布希。

也不能說川普完全沒提到這個世界第二大經濟體。川普在表彰陸軍五級準尉斯洛弗（Eric Slover）時，讚揚他在委內瑞拉突襲行動中所展現的英勇無畏，順帶提到該國前總統馬杜洛的據點，曾使用中國的軍事技術加固。

至於伊朗問題，他表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐時評論指出，演說前，各界高度關注川普對伊朗問題的立場，等到他話鋒一轉終於談到伊朗，先是重提去年6月的午夜重錘行動，當時突襲三處伊朗核設施；他接著批評伊朗重蹈覆轍，今年初殺害逾3萬名抗議者。

川普並表示希望和伊朗達成協議，他傾向透過外交解決，但是伊朗「還沒說出回應美方的神奇詞語，承諾『伊朗永遠不會擁有核武器』」。事實上伊朗不止一次聲稱永遠不會開發核武，問題是多年證據顯示德黑蘭掌握足夠製造核武的濃縮鈾材料。