川普聲稱美國迎來「世紀大逆轉」 吹噓政績但支持率探低

美國總統川普24日發表一場語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。

川普的支持率徘徊在低檔，只有40%左右，而美國民眾希望川普能更積極回應他們的關切，包括經濟和生活成本問題，而非只是吹噓政績，重提毫無證據的選舉舞弊等指控。

他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對於自己支持度和11月共和黨期中選舉選情，恐怕幫助不大。

國情咨文演說一開始，川普歡迎美國奧運男子冰球隊到場。他們舉起剛在米蘭冬奧拿到的金牌，共和黨議員高喊「美國」，民主黨議員也起立鼓掌。

隨後，川普點名多位軍事英雄，包括一位百歲二戰退伍軍人，以愛國主義開場。隨後他談到收入上升、股市成長、油價下降、非法移民越境人數減少以及通膨受到控制等成果，並指責民主黨炒作「負擔能力」危機唱衰美國。

川普在這次演說中並未提出太多新政策。他僅提議為美國勞工設立新的退休儲蓄帳戶，以及確保人工智慧公司擁有足夠電力以避免電價升高，其他關於醫療計畫、禁止向無證移民發放商業駕駛執照，都是重新推銷舊有政策。

川普談及將堅持推動關稅政策時，不少共和黨人陷入尷尬沉默，他們知道關稅的經濟成本，也知道多數選民不歡迎關稅。

川普轉向移民問題時，談及他全力阻止「非法外國人」威脅，共和黨議員爆出最熱烈掌聲。然而，川普卻避談兩名美國公民遭取締移民的聯邦探員射殺事件，而此事嚴重影響他的聲望。

如同歷來國情咨文慣例，外交政策通常居於次要，川普並未多談。

BBC指出，這場國情咨文整個調性和內容，與川普上月在白宮發表的全國演說非常類似，而那場演說並未提振川普支持度。

美國有線電視新聞網（CNN）25日發布民調顯示，川普這次國情咨文演說獲得大部分觀眾好評，將近三分之二觀眾說，對川普這次演說的反應至少還算正面，反應「非常正面」的有38%。這略遜於川普去年在國會演說獲得的反應。不過這些觀眾多為共和黨支持者。觀看川普演說的觀眾中，共和黨支持者占比相較一般分布高出13個百分點。