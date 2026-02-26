聽新聞
猥褻毆打未成年少女？川普黑料 50多頁淫魔文件「被消失」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國眾議院監督委員會去年12月公布一張川普（左）與艾普斯坦（中）在多年前的一張照片。法新社
美國眾議院監督委員會去年12月公布一張川普（左）與艾普斯坦（中）在多年前的一張照片。法新社

美國全國公共電台（ＮＰＲ）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，疑似扣留五十多頁有關美國總統川普尚未踏入政界時，在一九八三年被控猥褻毆打未成年少女的訪談調查。

ＮＰＲ用文件序號對照不同來源資料，包括艾普斯坦檔案資料庫、ＦＢＩ案件紀錄、電子郵件，以及一月底最新一批公開文件的證據清單。結果發現，超過五十頁的文件有登記編號，但沒有公開。政治新聞網站POLITICO報導，美國眾院監督委員會已就此展開調查。

根據司法部公開最新檔案，ＦＢＩ內部在二○二五年七月下旬至八月初曾流傳一份牽涉艾普斯坦案、針對川普的指控清單，內容由ＦＢＩ國家威脅行動中心彙整。探員將當中多數指控標註為「無法查證」或「不具可信度」。

不過，其中一條線索被送往ＦＢＩ華府辦公室，計畫安排與指控者面談。這條線索也被收錄在ＦＢＩ一份內部簡報。內容是一名女性宣稱，她在一九八三年、約僅十三歲時被艾普斯坦介紹給川普，川普「之後強行將她的頭壓向他露出的性器官，她咬了他，川普便揮拳揍她的頭，並把她趕出去」。

ＮＰＲ另稱，艾普斯坦的女友與共犯麥斯威爾一案，證據開示清單列出與這名女子相關的十五份文件，艾普斯坦檔案資料庫卻僅有七份，其中還缺少三次訊問的隨附筆記；ＮＰＲ比對文件序號後推估，公開資料庫疑似少了五十三頁有關這名女性的訊問文件與筆記。

在二○一九年七月首次訊問文件中，這名女性描述艾普斯坦對她的施虐，並以一張裁切照片協助辨識艾普斯坦；其律師稱裁切是出於擔心牽連知名人士、害怕報復，ＦＢＩ則記錄這張照片是一張常見的艾普斯坦與川普同框照。

白宮回應ＮＰＲ調查表示，川普為艾普斯坦受害者做的比前任政府還多，包括公布大量文件等，就相關事項「已徹底洗清嫌疑」。

艾普斯坦 文件 川普 美國眾院 檔案 未成年 華府 猥褻 受害者

