人脈遍布微軟高層 艾普斯坦「藉此打進科技界名流」

紐約時報報導，根據美國司法部最新公開的文件，已故淫魔富豪艾普斯坦生前深度經營微軟高層人脈，不僅和創辦人蓋茲往來，還和微軟多名高階主管熟識，得以掌握微軟內部動態。

報導說，艾普斯坦也想接觸其他大型科技公司，但在打入微軟核心圈方面最為成功。他利用一段關係拓展下一段關係，逐漸掌握公司內部動態，關注事項從執行長接班問題到高層主管的慈善事業。二○○九年因他涉及未成年賣淫案入獄後，微軟高層的關係協助他重返社交圈。

司法部文件顯示，艾普斯坦花了十多年建立微軟高層人脈，結識包括蓋茲、前技術長米爾沃德、視窗部門主管西諾夫斯基、微軟董事會成員霍夫曼以及蓋茲個人投資與慈善基金的員工。

艾普斯坦與微軟最早的聯繫可追溯至一九九六年。當時微軟技術長米爾沃德在西雅圖為知名物理學家霍金舉辦晚宴，艾普斯坦跟著友人出席，結識米爾沃德等人。

根據文件，米爾沃德一直和艾普斯坦往來，還幫艾普斯坦牽線會見蓋茲。二○一○年十二月，蓋茲決定和艾普斯坦會面，原因之一是米爾沃德「認為我會喜歡見他，這是件好事」。

艾普斯坦亦曾請米爾沃德安排，與另一位微軟共同創辦人艾倫會面。

二○○○年代初期，艾普斯坦透過他支持完成醫學教育的梅蘭妮．沃克進一步接近微軟。沃克與微軟視窗部門主管西諾夫斯基交往，並搬至西雅圖，二○○六年加入蓋茲基金會。

微軟二○一二年推出Windows 8結果失敗，西諾夫斯基因此準備離開微軟，向艾普斯坦諮詢離職協議與補償條款，隔年離職拿到一千四百萬美元補償後，還表示要分給艾普斯坦。

二○一三年，艾普斯坦也透過微軟人脈與領英共同創辦人、科技投資家霍夫曼結交。霍夫曼後來曾前往艾普斯坦的私人小島，兩人互贈禮物。透過霍夫曼，艾普斯坦得以接觸其他科技界名流。二○一五年在加州一場晚宴上，出席者包括特斯拉創辦人馬斯克、臉書創辦人祖克柏等人。

二○一七年霍夫曼加入微軟董事會，持續與艾普斯坦會面，並向其通報與蓋茲的互動情況，直到二○一八年。