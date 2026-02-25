川普示警後 英國暫停查哥斯群島主權移交協議批准程序
路透25日引述英國廣播公司（BBC）報導，英國將暫停將印度洋查哥斯群島主權移交給模里西斯的協議批准程序。
英國中東事務政務次長法柯納說，國會批准該協議的程序已暫停，以便與美國進行磋商。
根據去年5月簽訂的協議，英國將移交查哥斯群島的主權給模里西斯；該群島中狄耶戈加西亞島上的美英聯合戰略基地，則將由英國以付費方式租99年。但美國總統川普18日警告英國，不要拱手讓出該島的基地，強調若美國攻擊伊朗，該基地將至關重要。
川普當時說，英國首相施凱爾絕不應因任何理由，失去狄耶戈加西亞島控制權，更不應該簽署只有百年的不穩定租約，「英國不應被奪走這塊土地，若真的發生，將是我們偉大盟友英國的恥辱」。
