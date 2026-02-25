顧及川習會？川普國情咨文從頭到尾未點名大陸 20年來頭一遭

美國總統川普24日在國會發表現代史上最長國情咨文演說，但他在這場近兩小時的年度演說卻未直接提及中國大陸，是20年來頭一遭。

川普這場演說聚焦於國內議題，以及描繪美國經濟在他執政下的美好願景，但未提及美國與中國大陸經濟競爭。拜登和歐巴馬等美國多任前總統，都曾在發表國情咨文時提到這個議題，去年和總統第一任期的川普也不例外。中國大陸上一次未被明確點名是在2005年，當時美國總統是小布希。

不過，川普確實在24日的演講順帶提到中國大陸。他在表揚陸軍直升機飛行員斯洛弗（Eric Slover）時表示，委內瑞拉強人領袖馬杜洛的據點曾以中國大陸軍事技術強化。

川普未提及美中經濟關係的原因仍不得而知，但時機耐人尋味。川普計劃3月底走訪中國大陸北京，與中國國家主席習近平會面，這將是2017年以來美國總統首度出訪中國大陸。川普曾多次宣稱與習近平關係很好，並透露渴望與習近平討論美中貿易與商業投資。