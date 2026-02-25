加州州長紐松出版回憶錄 2028年是否角逐美國總統受矚

快訊

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美國民主黨籍加州州長紐松。圖／法新社
美國民主黨籍加州州長紐松。圖／法新社

美國民主黨籍加州州長紐松是角逐2028年總統大選的可能人選之一，他今天出版了個人回憶錄。儘管紐松尚未鬆口是否參選，專家指出若他未來要展開競選活動，出書通常被視為必要的準備步驟。

法新社報導，紐約市立大學（CUNY）政治學教授阿布爾（Brian Arbour）表示，這類書籍讓潛在候選人有機會「總結」他對國家的看法，並讓政治人物在一般新聞週期外，某種程度上得以「掌控」宣傳焦點。

華盛頓州立大學（WSU）政治學教授李道特（Travis Ridout）談到，新書巡迴宣傳「讓潛在候選人可在無需承認自己參選的情況下，從事競選活動」。

李道特提到，政治人物可透過著作「為自身背景與經歷建立官方版本」，並讓他們在選前「看起來具備公信力」。

不過紐松（Gavin Newsom）堅稱，這本因去年1月洛杉磯野火災情延遲一年問世的回憶錄「匆忙青年」（Young Man in a Hurry，暫譯），並非「趕在年度某個（選舉）週期前出版的那種政治書籍」。

紐松今天在紐約打書時說道：「這不是關於政治人物的故事，而是關於那些塑造我的經歷－種種事件、艱辛和挫折，無論是我自找的還是外部因素造成，還有那些不安、焦慮與遺憾。」

現年58歲的紐松曾任舊金山市長，也從事過釀造葡萄酒跟餐飲業。他在書中回顧自己的讀寫障礙，以及他在身兼多份工作的母親、與加州部分富豪密切往來的法官父親之間成長的過程。

紐松自2019年來擔任加州州長，他堅稱尚未決定是否參與2028年總統大選。他本月22日告訴美國有線電視新聞網（CNN），他未來要做出任何決定，都會先與妻子及4名子女一同討論。

美國 大選

