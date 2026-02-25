歷時1小時48分鐘…川普國情咨文演說締最長紀錄 盤點5大關鍵時刻

美國總統川普今天發表第2任期首場國情咨文演說，內容涵蓋經濟與伊朗情勢等議題。川普國情咨文演說歷時1小時48分鐘，締造史上最長紀錄。

以下是法新社整理這場國情咨文演說的5大關鍵時刻：

● 與最高法院關係緊張

川普進入美國國會大廈時，與多位出席的最高法院大法官握手。然而，就在幾天前，其中3名大法官才裁定川普視為經濟政策核心的對等關稅政策違法。

川普在演說中直接表達不滿，當著坐在前排的大法官面，稱該裁決「非常令人遺憾」。但他並未在該議題上停留太久，隨後表示政府已規劃法律補救措施，以維持他堅稱應由外國支付的關稅。

● 冬奧奪金男子冰球隊促成罕見團結

川普在共和黨與民主黨嚴重分歧之際發表國情咨文演說，過程中出現罕見的團結時刻。當米蘭冬奧奪下美國46年來首面冰球金牌的男子冰球隊進入會場時，全場觀眾起立鼓掌，一同高喊「美國！美國！」（USA! USA!），向這些奧運英雄致敬。

● 民主黨的無聲反抗

在總統發表國情咨文演說中，國會議員的動作深具象徵意義，通常以起立鼓掌表示贊同，或靜坐不動表達不滿。

這次有數十名民主黨議員缺席，出席者多全程靜坐。部分議員身著白色服飾，向「女性參政運動」（suffragette movement）致敬；另有議員佩戴徽章，要求對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中涉及的人員追究責任。

民主黨籍國會議員格林（Al Green）在現場舉起「非裔非猿猴！」（Black people aren't apes!）標語而被驅逐出場。川普之前在社群媒體分享一段帶歧視性影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子。

● 女議員叫陣川普

民主黨籍女眾議員歐瑪（Ilhan Omar）在川普演說過程中大聲反擊，現場緊張氣氛升高。

川普對現場拒絕起立的民主黨人說：「你們應該覺得丟臉。」

而來自明尼阿波利斯（Minneapolis）選區的歐瑪大聲反擊，痛斥川普：「你殺了美國人」，意指上月聯邦人員被派到明尼阿波利斯，造成2名抗議者死亡的事件。歐瑪在川普演說結束前便提早離場。

● 史上最長國情咨文演說

川普這次國情咨文演說歷時1小時48分鐘，創下美國史上最長國情咨文紀錄，打破前總統柯林頓（BillClinton）2000年創下的紀錄。甚至比川普去年上任後不久發表的演說還要長。