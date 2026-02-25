破除疑川論 美參議員：川普對台軍售規模是最強承諾

先前川習通話討論對台灣軍售，引發有關川普對台「六項保證」立場的討論。對此，美國共和黨聯邦參議員芮基茲接受中央社專訪表示，川普批准史上最大規模對台軍售已說明一切，強調「行動勝於言辭」，另指防衛責任不只在台灣一方，「美台都需要做得更多、更快」。

芮基茲（Pete Ricketts）今天接受中央社專訪時說，「行動勝於言辭。總統（川普）批准美國對台有史以來規模最大的軍售，已清楚說明一切。回顧去年香格里拉對話，防長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席，明確闡述美國對印太的立場，這本身就意義重大」。

約一週前，川普（Donald Trump）回應媒體表示，正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發外界質疑違背「六項保證」中「未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見」的立場。

●州長轉為參議員 列台灣為首出訪地點

芮基茲已擔任兩屆內布拉斯加州州長，雖然是相對資淺的共和黨參議員，曝光度不及國會抗中鷹派，但他去年出任參院外交委員會「亞太」小組主席後首次出訪，即把台灣列為一站。

「豪豬法案」及「台灣能源安全法案」也出自芮基茲及幕僚之手，意在法制化對台援助。他近日更領銜致函台灣立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人，敦促支持國防特別預算。共36名美國跨黨派參、眾議員響應。韓國瑜隨後承諾立院開議後，將相關預算列為最優先議案。

過去一年來，所有涉及印太安全的聽證會或是座談，芮基茲必談訪台體會。他下午在羅素參議院辦公大樓（Russell Senate Office Building）接受中央社訪問時，以如何嚇阻中國對台威脅開場。

芮基茲說：「親眼目睹中共對台施壓，使我了解台灣持續建立韌性的戰略至關重要。我們看到一些在民防韌性方面的作為，這也延伸至軍事層面，包括後備部隊及武器系統，考量到不對稱作戰的思維，也就是所謂的『豪豬防禦』。我認為，這些措施將真正幫助我們確保嚇阻習近平。」

●台海兵推直指台灣能源破口

訪台後，芮基茲及其他議員在華府進行台海兵推，其中一項議題是台灣高度依賴進口能源，一旦衝突爆發，將成防衛破口。芮基茲說，台灣約98%能源仰賴進口，其中40%是液化天然氣，且大部分來自中東；協助台灣尋找替代來源成為他推動法案的命題之一。

芮基茲指出，他曾思考能否確保駛往台灣的船隻獲得保險保障，類比時任美國總統雷根（RonaldReagan）1980年代於美國面對伊朗威脅時，為確保油輪能持續進入中東的做法。

為此，芮基茲與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）共同提出「台灣能源安全與反禁運」法案（TaiwanEnergy Security and Anti-Embargo Act）。芮基茲說，法案核心在於防止台灣能源問題成為中國施壓的切入點。法案已成功闖關參院外交委員會審議，下一步是全院表決。

被問到國會是否有成員認同戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）指台灣自衛的付出「不夠多、不夠快」時，芮基茲認為，責任不只在台灣，「美國與台灣都需要做得更多、更快」。美方需加快對台軍售速度，而台灣立法機構正在考慮國防特別預算。

「我們認為這對立法機構而言是重要的考量，以便為台灣購買更多美國武器提供經費。」

●目標7年內提升台灣軍購地位 與北約成員齊平

芮基茲接受專訪這天，正是川普前往國會發表國情咨文演說的大日子。國會走廊似乎更多人馬穿梭，芮基茲的辦公室陸續有數組訪客出入。他仍在會議與會議的細縫間，盼能快速談一下他高度重視的「豪豬」法案（PORCUPINE Act）。

跨黨派「豪豬」法案由芮基茲與昆斯去年4月訪台後一同提出。他說，本質上是在未來7年內，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）成員同享一致軍售待遇。

芮基茲重申，美國需要在交付台灣已購武器方面做得更好。這項法案實際上能加速這一流程。透過使台灣成為北約+（NATO Plus）夥伴，可削減軍售相關繁文縟節，從而加快武器交付速度。

由於台灣並非「北約+」成員國，若售台防禦裝備金額超過1400萬美元（約新台幣4億3915萬元），美國總統在簽發「發價書」（Letter of Offer andAcceptance, LOA）前，須提前至少30天正式通知國會。

相較之下，對「北約+」成員國而言，若主要防禦裝備金額達2500萬美元，美國總統依法只需提前15天向國會提交通知。

●美台長期夥伴 守護台灣自決

專訪中，芮基茲串起態度、法案與行動，傳遞「對台支持不是空談」的訊息。訪問到了結尾，芮基茲仍強調，美國是台灣的長期夥伴，希望繼續支持台灣自決。美台於自治方面擁有相同價值。

「我認為台灣人民需要思考的是，我們如何共同努力，阻止習近平試圖進行軍事或強制接管，真正讓台灣人民決定自己想要的未來。」