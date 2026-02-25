聽新聞
認了婚外情！稱與艾普斯坦往來犯大錯 蓋茲道歉：為自己的行為負責

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
微軟創辦人比爾蓋茲。圖／美聯社
微軟創辦人比爾蓋茲。圖／美聯社

蓋茲基金會發言人今天在給路透社的書面聲明中表示，微軟創辦人比爾蓋茲在基金會全員座談時談及與已故性犯罪富豪艾普斯坦的關係，表示會「為自己的行為負責」。

發言人是在回應「華爾街日報」（Wall StreetJournal）的報導。該報先前報導，蓋茲（Bill Gates）在全體會議上就他與艾普斯坦的關係向員工道歉。

美國司法部公布的文件顯示，艾普斯坦服刑期滿後，蓋茲多次與他會面，討論如何擴大蓋茲的慈善事業。

據「華爾街日報」報導，蓋茲告訴員工，與艾普斯坦往來並讓基金會高層參與會面是一大錯誤。該報導引述了蓋茲在會議上發言的錄音內容。

據該報報導，蓋茲表示：「我為因我所犯的錯誤而被牽連的人道歉。」

「華爾街日報」補充說，蓋茲也承認他曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情，後來被艾普斯坦發現，但這些關係並未涉及艾普斯坦的受害者。

根據報導，蓋茲對員工表示：「我沒有做任何非法的事，也沒有看到任何非法行為。」

司法部公布的文件還包括蓋茲與一些女性的合影，但照片中女性的臉部已被遮蔽。蓋茲先前表示，他與艾普斯坦的關係僅限慈善相關討論，並稱與他會面是個錯誤。

蓋茲基金會發言人告訴路透社，蓋茲依照既定安排舉行全體員工會議，並回答了包括艾普斯坦檔案公布在內的一系列問題。

發言人表示：「在這場全體會議上，比爾坦率發言，詳細回答了多個問題，並為自己的行為負責。」

艾普斯坦 比爾蓋茲 婚外情

相關新聞

蓋茲認婚外情！坦承與2俄女有染 強調非艾普斯坦案受害者

華爾街日報報導，現年七十歲的微軟創辦人蓋茲廿四日向蓋茲基金會員工道歉，承認他和淫魔富豪艾普斯坦往來犯下大錯，並曾和兩名俄...

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

美國總統川普廿四日發表語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及川普領導之際，川普這場演說還是在自我推銷，穿插愛國號召動員忠實支持者，同時嘲諷政敵。他幾乎沒有釋出任何改變訊號，也沒有提出令人耳目一新的構想，對自己支持度和十一月共和黨期中選舉，恐怕幫助不大。

川普國情咨文談外交 首度未提及大陸

美國總統川普的國情咨文演說，寫下現代史上最長的一次，川普談論外交時，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，也是20年...

民主黨批川普：關稅推升生活成本 貪腐規模前所未有

對美國總統川普廿四日國情咨文演說，去年當選的維吉尼亞州首位女性州長史潘柏格代表民主黨，發表正式回應，她著重生活成本問題，反對川普關稅政策，直言住房、醫療保健、能源等生活成本太高。

川普聲稱美國迎來「世紀大逆轉」 吹噓政績但支持率探低

美國總統川普24日發表一場語氣強硬的國情咨文演說，稱美國正迎來他所說的「世紀大逆轉」。在民調顯示許多美國人不滿國家現況及...

猥褻毆打未成年少女？川普黑料 50多頁淫魔文件「被消失」

美國全國公共電台（ＮＰＲ）調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪艾普斯坦檔案，疑似扣留五十多頁有關美國總統川普尚未踏...

