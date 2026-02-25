抵制川普國情咨文 民主黨人國會外集會抗議

美國國會部分民主黨人抵制總統川普今天發表的國情咨文演說，他們聚集在國會大廈外舉行集會，指責川普透過移民、醫療保健和經濟政策分裂國家並傷害美國人民。

當維吉尼亞州州長史班伯格（Abigail Spanberger）代表民主黨對川普演說發表正式回應時，另有數十名民主黨人在國家廣場（National Mall）一場名為「人民國情咨文」（People's State of the Union）的集會上登台表態。

「紐約時報」報導，亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）指責川普和國會共和黨人，在過去一年中讓選民變得「更病弱、更窮困，且更不安全」。

加勒戈說：「讓我們改變那個美國。我們比現在國會大廈裡的那群人更好。」

外界認為民主黨溫和派史班伯格的中間路線是一種典範，部分人士認為這是贏得今年11月期中選舉的一大關鍵。

史班伯格批評川普對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的處理方式及涉嫌貪腐的行為，但她主要將重點放在生活成本問題上；中間派認為這個議題具有跨黨派吸引力。

她在一段沉穩且慎重的演說中表示：「住房、醫療保健、能源和托育服務的成本實在太高了。」

「美國人民理應知道，他們的領袖正專注於解決那些讓他們夜不能寐的問題。」

史班伯格曾任中央情報局（CIA）官員並擔任過3屆國會議員，去年憑藉著重於負擔能力的政見，成功從共和黨手中奪回維吉尼亞州州長寶座。

她被選中代表民主黨對川普的國會演說發表正式回應，顯然是為了給全黨樹立一個可以效法的榜樣。

民主黨內部對於應該爭取中間派甚至溫和派共和黨選民，還是透過激進改革的進步派承諾來動員基本盤，仍然存在分歧。

雖然像紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）這樣的左翼中堅分子也曾以負擔能力為競選主軸，但史班伯格還強調了更傳統的中間派理想，如兩黨合作、愛國主義和她的執法背景。

史班伯格還在移民鎮壓等問題上抨擊川普，稱聯邦探員「將哺乳中的母親從寶寶身邊強行帶走」，同時稱移民系統已經「崩潰」。

期中選舉前的初選，預料將會看到溫和派與民主黨進步派之間出現一些激烈的競爭。