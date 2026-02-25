川普國情咨文演說 黎智英女兒出席受矚

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天發表國情咨文演說，香港壹傳媒創辦人黎智英的女兒黎采以美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的貴賓身分出席，黎智英的命運引發關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，長期批評中國的黎智英身陷囹圄。現年78歲的他日前被香港法院依違反「港區國安法」中的「串謀勾結外國勢力罪」以及一般刑事罪行中的「串謀發布煽動刊物罪」判刑20年。黎采形容這項判決「令人心碎且殘酷」。

黎智英否認所有指控。美國和其他國家政府一再呼籲釋放黎智英。據報川普去年與中國國家主席習近平會談時也提到此事。

美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）協助安排黎采出席今天的活動，並讚揚她和黎崇恩持續為營救父親奔走。

他昨天表示，他們的堅持「激勵我們所有人付諸行動」，並說川普曾多次提到黎智英遭監禁一事。

北京和香港政府一再駁斥國際社會對黎智英案的批評，並警告外國無權「干涉」。

川普計劃4月訪問北京，黎采今天現身也讓外界再次關注黎智英案。

