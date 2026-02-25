60年來美國最長國情咨文！川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

美國總統川普24日發表第二任內首度國情咨文演說，超過100分鐘創下史上最長紀錄，包辦歷史上最長10場國情咨文的4場。川普在演說中力挺自身經濟施政。除了美國內政，川普也談到國際高度關注的關稅和外交議題。他預告將推出更強而有力的關稅，且可望取代所得稅；對於伊朗問題則老調重彈，未說明潛在軍事行動。

多家美媒指出，川普幾乎沒提到的議題，比如俄烏戰、格陵蘭和美國在歐洲、亞洲與中東地區盟友，反倒引人注目。整體而言，川普鮮少脫稿演出，可說是難得，讓共和黨人在期中選舉前鬆了一口氣。

川普預告：將推更強關稅途徑 關稅可能取代所得稅

川普稱，關稅帶動股市大漲，並重申將提出「比以前更強而有力的解方途徑」，持續推動關稅政策。

值得注意的是，他在演說中表態「不需要國會採取行動」，暗示無意推動國會將關稅入法；但在關稅授權仍存法律不確定性、且憲法明定關稅權屬國會的情況下，說明他仍偏好以行政權推動政策。

此外，川普並宣稱「由外國支付的關稅」可在很大程度上取代所得稅，減輕民眾負擔；不過外界普遍認為，關稅要取代現行所得稅體系難度極高。

伊朗問題老調重彈 未談俄烏、格陵蘭和美盟友反引注目

川普在演說超過1小時後才談到伊朗，表示仍傾向以外交方式處理德黑蘭核問題。華盛頓郵報指出，川普對於美國為何可能不惜動武，主要給出2個理由：一是伊朗當局殺害上萬名抗議者，二是德黑蘭拒絕承諾永遠不擁有核武器。CNN則形容，川普這番說法相對罕見，算是較明確提出打擊伊朗的可能原因；但路透評論，整體仍偏向老調重彈，對外界高度關注的美軍潛在行動細節著墨不多。

另一方面，川普演說後半段花了相當篇幅談政府協助解決國際衝突，但幾乎沒有提及俄羅斯和烏克蘭，還有格陵蘭議題。紐時短評另指出，有關外交的談話幾乎未提及美國在歐洲、亞洲或中東的盟友。

路透認為，川普在外交投入了大量時間和政治資本，卻避談這個部分，反而格外引人注目。

締造60年來最長國情咨文 最長10場演說川普包辦4場

政治新聞網POLITICO和路透指出，一向喜歡脫稿的川普難得照稿演出，較少岔題、種族歧視或貶低移民等人身攻擊，整體而言緊扣主題，讓期中選舉前急需拉攏中間選民的共和黨人鬆了一口氣。

NBC統計，川普這次談論時間最久的主題是國家安全，約8.5分鐘，其次為犯罪和移民議題；談最少的包括國會、能源與英勇行為，以英勇行為最短僅1.1分鐘。外交政策約3.7分鐘，美國對委內瑞拉和伊朗的行動均入列。受到矚目的貿易關稅議題則約2.4分鐘。這項統計中未納入發言未滿1分鐘的主題，也未計入數十分鐘的鼓掌時間。

綜觀過去60年的美國國情咨文演說中，川普包辦前10場長篇演說中的4場。此次演說更刷新時長，成為自1966年以來最長的一次國情咨文。