川普國情咨文：伊朗想達成協議 但尚未承諾放棄核武

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統川普今晚發表國情咨文演說時表示，美國去年打擊伊朗核設施後，伊朗又想捲土重來，美伊正在談判，伊朗想達成協議，但尚未承諾不再擁有核武。他強調，自己偏好用外交手段解決問題，但絕不允許全球頭號恐怖主義贊助國擁有核武。

川普（Donald Trump）今晚身穿深色西裝搭配白襯衫並繫上紅色領帶，在美國國會發表演說，這是他重返白宮以來的首次國情咨文演說，為時將近2小時。

在俄烏戰爭屆滿4週年的今天，川普在演說中重申，美國致力終結這場戰爭。

另外，川普指出，身為美國總統，只要有機會就會創造和平，但需要挺身而出時，也會毫不猶豫對抗美國的威脅。因此，去年美軍對伊朗發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），摧毀伊朗核武計畫。

川普表示，伊朗政權已開發出足以威脅歐洲及美國海外基地的飛彈，且正在研發短時間就能抵達美國本土的飛彈，在「午夜重錘行動」之後，伊朗被警告不要試圖重建核武計畫，但他們又想捲土重來，「我們正和他們談判，他們希望達成協議」，但目前還沒聽到他們承諾不會再擁有核武。

他說，自己偏好透過外交手段解決問題，但絕不允許這個全球頭號恐怖主義贊助國擁有核武，「絕不能讓它發生」。「任何國家都不應質疑美國的決心，我們擁有全球最強大的軍隊」，並強調靠實力確保和平的重要。

美國於中東地區加強軍事部署之際，美伊2月稍早恢復談判。外電報導，雙方預計26日在日內瓦展開新一輪會談之際，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）表示，與美國達成協議「觸手可及，但前提是必須將外交放在首位」。

此外，川普也提及美軍今年1月突襲委內瑞拉抓捕時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，並稱「美國的精銳戰士完成了世界史上最複雜、最令人驚嘆的軍事成就之一」。

他指出，五級准尉斯洛爾（Eric Slover）當時在夜色掩護下駕駛契努克直升機（Chinook）降落在馬杜洛戒備森嚴的軍事堡壘中，那是一座大型軍事設施，有數千人駐守，並配備俄羅斯和中國的軍事科技，但並未發揮作用。

川普說，儘管斯洛爾在過程中遭敵軍開槍中彈受傷，仍盡力完成任務。斯洛爾今晚受邀至國會並獲頒美國軍方最高榮譽獎章，以資表揚。

美國 伊朗 川普 核武

