盧比歐罕見簡報伊朗局勢 美中東軍力創伊戰後新高

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天罕見地在白宮對國會議員簡報伊朗局勢；與此同時，華盛頓正向中東部署自2003年伊拉克戰爭以來規模最大的軍艦與戰機。

據報導，聽取簡報的包括所謂「八人幫」（Gang ofEight），其成員涵蓋參眾兩院兩黨的高層議員，以及兩院情報委員會的主席與首席成員。

這個特選小組會聽取白宮關於機密情報的簡報，其中可能包括重大軍事行動的準備。盧比歐上一次公開向這個小組簡報是在1月5日，也就是美國成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的隔天。

在此之前，全球最大航艦福特號（USS Gerald R.Ford）已抵達該地區。分析人士表示，美國現已具備在川普下令時對伊朗發動打擊的能力。

簡報內容屬機密，目前未對外公開。簡報結束後，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「事態嚴重，政府必須向美國人民交代清楚。」

川普要求伊朗放棄核計畫、停止生產彈道飛彈，並終止對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及葉門青年運動（Houthis）等海外代理人的支持。

美國與伊朗預計明天在日內瓦會談，伊朗副外交部長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）接受全國公共電台（NPR）訪問時表示，伊朗「準備盡快達成協議」。

川普上週說，伊朗要麼達成協議，要麼美國將「採取進一步行動」。

「衛報」和其他媒體先前報導，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）曾警告川普，與伊朗爆發衝突可能嚴重消耗美國的反飛彈庫存，包括愛國者飛彈、終端高空防衛系統（THAAD, 薩德反導系統）及艦載攔截飛彈。

川普回擊報導，認為其錯誤暗示凱恩「反對與伊朗開戰」。（事實上，報導僅稱凱恩警告了打擊可能帶來的後果。）

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「凱恩將軍和我們所有人一樣，不希望看到戰爭，但如果決定對伊朗採取軍事行動，他認為將輕鬆取勝。」

他還說，凱恩沒說不對伊朗採取行動，「他只知道一件事：如何取勝；如果被告知行動，他將身先士卒」。

「衛報」先前報導，川普尚未決定是否對伊朗發動打擊，他的決定將取決於本週稍晚與伊朗高級官員在日內瓦的談判結果。川普可能下令進行旨在影響美伊談判的有限軍事打擊，或發起旨在顛覆伊朗政府的大規模攻勢。

退役空軍將軍、美軍歐洲司令部（U.S. EuropeanCommand）前副指揮官華爾德（Charles Wald）表示：「我們現在就能行動。」

華爾德也說，軍事集結和川普對伊朗的最後通牒，最終可能迫使他採取行動。

目前擔任猶太美國國家安全研究所（Jewish Institutefor National Security of America）研究員的華爾德表示：「問題在於，川普…某種程度上已暗示了紅線。如果他們達不成協議，又不採取行動，結果將比當年歐巴馬在敘利亞化武問題上無所作為還要糟糕兩倍。」