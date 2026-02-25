艾普斯坦案成焦點 民主黨女議員一身白出席國情咨文

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等多名民主黨女議員今天身穿全白套裝，並佩戴與已故性犯罪富豪艾普斯坦爭議相關的各種徽章，出席總統川普的國情咨文演說。

「紐約郵報」報導，這些徽章包括印有「公布檔案」等字樣，以及象徵已故艾普斯坦（JeffreyEpstein）受害者朱弗里（Virginia Giuffre）的蝴蝶圖案，其中一款白色徽章則在「檔案」字樣前加上一個黑色方塊，代表司法部公布內容遭刪節塗黑的文件。

還有些議員圍上青綠色圍巾，意圖喚醒公眾對性侵害防治的關注。

民主黨人正在推動一項調查，指控司法部扣留可能顯示川普與艾普斯坦存在關聯的文件。

川普與艾普斯坦過去曾是朋友，但在2000年代初期關係破裂。

川普從未被控涉及任何不法行為，也未被控與艾普斯坦的性販運網絡有關。

司法部已釋出300萬份文件，其中許多內容為保護受害者而遭刪節塗黑，且有不少資料缺乏具體佐證或完整背景脈絡。

民主黨女性議員經常在出席國情咨文演說前協調穿著，在川普第一任期期間，她們也曾穿著白色服裝出席國會演說。

2018年，這些民主黨人曾穿上黑色服裝，藉此聲援#MeToo運動。

去年，她們穿上粉色衣裝，象徵推動墮胎權的訴求。

