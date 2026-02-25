川普國情咨文打出溫情攻勢 真人故事為政策背書

美國總統川普發表國情咨文演說，除了發揮口才大談政績，現場請來10多名軍警英雄、犯罪受害者、市井小民代表，用真人故事為減稅、藥價改革、打擊非法移民等政策添說服力。

川普（Donald Trump）今天在國會山莊發表第2任期的首次國情咨文演說，全長1小時48分鐘，創下歷任總統國情咨文時間最長的紀錄。過程中他不僅宣示政績，更把多名真實人物請進國會旁聽席，為演講增添溫情氣氛。

川普在宣傳經濟政績時，介紹來自賓州的梅根，描述她身兼母職又在餐廳兼差當服務生，丈夫從事重機具工作；川普透過梅根的故事，強力宣傳他「小費免稅、加班費免稅」政策，宣稱梅根一家一年可增加5000美元收入（約新台幣15萬元）。

川普又介紹女童狄萊拉（Delilah），請全場為她鼓掌。川普稱狄萊拉5歲的時候，遭到大貨車追撞導致重傷，醫生一度認為她無法走路、說話，「但她現在讀一年級，正在學習走路」。

川普強調肇事司機是非法移民，呼籲推動「狄萊拉法案」，禁止各州核發商業駕照給非法移民。

同樣是移民議題上，川普介紹來自德州的麥迪納（Jacqueline Medina），她的16歲女兒遭到非法移民殺害。川普藉此主張非法移民對治安帶來傷害，批評過去寬鬆的移民和庇護政策，主張加強驅逐非法移民。

每當川普點名，直播鏡頭即切向旁聽席上的當事人，讓平凡人物、市井小民成為國情咨文的焦點。川普也分享一名長期接受不孕症治療的女性，藉由他推動的處方藥價格查詢網站TrumpRx，減輕醫藥費用的負擔。

川普也在演說中，表揚多名軍警及救援人員，彰顯犧牲奉獻與愛國精神。例如德州洪災期間救出165人的救援隊員、華盛頓特區值勤遭到攻擊的國民兵、100歲的二戰老兵。