美中峰會前夕 美官員稱尋求穩定但深陷不信任

美國國會今天分別舉行兩場聽證會，揭露美國對中國既謹慎又深感懷疑的立場。高層官員強調，美方在不信任的前提下追求穩定關係，並指出中方涉嫌竊取或規避美國的技術限制。

英文「南華早報」指出，這些官員今天出席國會聽證會，反映出兩黨的共同擔憂，並凸顯在美國總統川普預計4月在北京與中國國家主席習近平舉行峰會前，美中在貿易與半導體等先進技術方面持續存在的緊張關係。

在聯邦眾議院外交委員會一場關於透過商業外交促進國家安全的會議上，一名國務院高層官員闡述了政府的立場，也就是在尋求與中國建立建設性關係的同時，仍持保留態度而不給予信任。

經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在被問及對中國的威脅評估時表示：「與他們保持穩定關係，與信任他們並不矛盾。中國沒有給我們太多信任他們的理由。」

川普3月底即將訪問中國，屆時將在中國與習近平會面。白宮上週證實，這次訪問將在3月31日至4月2日之間進行，是川普重返白宮後首次訪問中國。

當天稍晚，在南亞和中亞小組委員會上，商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）負責出口執法的助理部長皮特斯（David Peters）承認，兩黨都擔憂先進晶片被走私到美國的對手國家。

皮特斯說：「是的，確實存在晶片走私情形。我們正在積極解決這個問題。這是我們執法工作的優先要務之一。」

他指出，執法面臨著固有的挑戰，尤其是在海外，美國當局必須依賴地主國執法部門來監控和調查違規行為。

幾位議員指出，近期有報導和指控涉及中國人工智慧（AI）公司，包括「深度求索」（DeepSeek），指控他們參與協調一致的行動，從AI模型中擷取敏感資訊。

路透社日前一篇報導指出，DeepSeek的最新模型可能使用了輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片進行訓練，這可能違反了美國的出口管制規定。

來自密西根州的共和黨籍小組委員會主席惠曾佳（Bill Huizenga）在他的開場聲明中指出，儘管川普已禁止大多數先進晶片的出口，但中國「無論如何都能找到它們」。

他認為，「由於中國的AI晶片無法與我們的競爭，因此北京轉而採取竊取的方式」。

川普政府正尋求透過去年12月啟動的「矽盛世」（Pax Silica）等倡議來應對這些威脅，以確保AI相關供應鏈的安全，並在盟友和值得信賴的夥伴之間推動新的經濟安全共識。

矽盛世宣言簽署國還包括澳洲、希臘、印度、以色列、日本、卡達、韓國、新加坡、阿拉伯聯合大公國和英國，非簽署國則包括台灣、加拿大、歐盟、荷蘭和經濟合作暨發展組織（OECD）。