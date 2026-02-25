快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

美中峰會前夕 美官員稱尋求穩定但深陷不信任

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國國會今天分別舉行兩場聽證會，揭露美國對中國既謹慎又深感懷疑的立場。高層官員強調，美方在不信任的前提下追求穩定關係，並指出中方涉嫌竊取或規避美國的技術限制。

英文「南華早報」指出，這些官員今天出席國會聽證會，反映出兩黨的共同擔憂，並凸顯在美國總統川普預計4月在北京與中國國家主席習近平舉行峰會前，美中在貿易與半導體等先進技術方面持續存在的緊張關係。

在聯邦眾議院外交委員會一場關於透過商業外交促進國家安全的會議上，一名國務院高層官員闡述了政府的立場，也就是在尋求與中國建立建設性關係的同時，仍持保留態度而不給予信任。

經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）在被問及對中國的威脅評估時表示：「與他們保持穩定關係，與信任他們並不矛盾。中國沒有給我們太多信任他們的理由。」

川普3月底即將訪問中國，屆時將在中國與習近平會面。白宮上週證實，這次訪問將在3月31日至4月2日之間進行，是川普重返白宮後首次訪問中國。

當天稍晚，在南亞和中亞小組委員會上，商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）負責出口執法的助理部長皮特斯（David Peters）承認，兩黨都擔憂先進晶片被走私到美國的對手國家。

皮特斯說：「是的，確實存在晶片走私情形。我們正在積極解決這個問題。這是我們執法工作的優先要務之一。」

他指出，執法面臨著固有的挑戰，尤其是在海外，美國當局必須依賴地主國執法部門來監控和調查違規行為。

幾位議員指出，近期有報導和指控涉及中國人工智慧（AI）公司，包括「深度求索」（DeepSeek），指控他們參與協調一致的行動，從AI模型中擷取敏感資訊。

路透社日前一篇報導指出，DeepSeek的最新模型可能使用了輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片進行訓練，這可能違反了美國的出口管制規定。

來自密西根州的共和黨籍小組委員會主席惠曾佳（Bill Huizenga）在他的開場聲明中指出，儘管川普已禁止大多數先進晶片的出口，但中國「無論如何都能找到它們」。

他認為，「由於中國的AI晶片無法與我們的競爭，因此北京轉而採取竊取的方式」。

川普政府正尋求透過去年12月啟動的「矽盛世」（Pax Silica）等倡議來應對這些威脅，以確保AI相關供應鏈的安全，並在盟友和值得信賴的夥伴之間推動新的經濟安全共識。

矽盛世宣言簽署國還包括澳洲、希臘、印度、以色列、日本、卡達、韓國、新加坡、阿拉伯聯合大公國和英國，非簽署國則包括台灣、加拿大、歐盟、荷蘭和經濟合作暨發展組織（OECD）。

美國 川普 性關係

延伸閱讀

川普國情咨文演說 學者：若充滿情緒動員、對立 只是為期中選舉暖身

川普政府控加州大學縱容反猶事件 司法部提告求償

專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

川普國情咨文演說10時登場3大看點！民調曝逾6成認為他「老番癲」

相關新聞

60年來美國最長國情咨文！川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

美國總統川普24日發表第二任內首度國情咨文演說，超過100分鐘創下史上最長紀錄，包辦歷史上最長10場國情咨文的4場。川普...

川普國情咨文演說／民主黨派維州州長回應 聚焦可負擔能力

民主黨推維吉尼亞州州長史潘柏格（Abigail Spanberger）回應美國總統川普的國情咨文，重點放在可負擔能力，希望引起選民回響。去年11月，史潘柏格就是聚焦這一點...

川普關稅非法 國會當負起憲法權責

最高法院20日以6比3裁決川普總統引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收對等關稅，不僅非法而且濫用了戰時緊急權力；...

川普國情咨文演說 學者：若充滿情緒動員、對立 只是為期中選舉暖身

美國總統川普美東時間24日發表國情咨文演說，美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，若整場演說充滿掌聲點、敵我對立與情緒...

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」 力拚選情翻盤

美國總統川普在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏...

川普創史上最長國情咨文！紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提亞洲盟友

美國總統川普24日發表國情咨文演說，針對伊朗表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。