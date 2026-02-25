快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

國情咨文控索馬利亞裔詐欺 民主黨女將斥川普說謊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天發表國情咨文演說時，數次對索馬利亞移民發表具爭議性的言論，引來明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪大聲喝斥，大喊川普「說謊」、「殺了美國人」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，當川普宣稱他將對索馬利亞移民社群發起「反詐欺戰爭」時，可聽到歐瑪（Ilhan Omar）高聲指責川普說謊。

川普說：「提到正在掏空美國的貪腐行為時，沒有哪個例子比明尼蘇達州還更令人震驚，索馬利亞社群成員估計從美國納稅人手中掠奪約190億美元。」

川普說：「洗劫明尼蘇達州的索馬利亞海盜提醒我們，世界上有很大一部分地區，賄賂、腐敗與無法無天是常態而不是例外。透過未受限制的移民與開放邊界輸入這些文化，等於將這些問題帶進美國。」

這些發言引發歐瑪的強烈反彈，可聽到她在議場內大聲反擊，痛斥川普說謊。

索馬利亞社群近來受到川普政府嚴密審視，部分原因在於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發生的大規模詐欺案，數億美元資金從聯邦資助的營養計畫中遭竊。據報導，在不同的詐欺案中，遭竊資金高達10億美元。

去年12月，一段關於明尼蘇達州由索馬利亞裔經營的日托中心涉嫌詐欺的影片瘋傳，激發川普政府祭出進一步因應措施，包括在明尼阿波利斯（Minneapolis）發動大規模突襲掃蕩移民行動。

川普談到非法移民與邊界問題時，密西根州民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Talib）對著川普大喊：「你正在殺害美國人」。歐瑪也大喊「你殺了美國人」。

「華盛頓郵報」報導，歐瑪指的是她家鄉明尼蘇達州兩名美國人古德（Renée Good）與普雷蒂（AlexPretti）因抗議移民執法行動而遭殺害一事。特萊布高聲大喊：「你讓美國人喪命，真可恥。」

索馬利亞海盜 川普 美國

延伸閱讀

川普國情咨文演說 學者：若充滿情緒動員、對立 只是為期中選舉暖身

川普政府控加州大學縱容反猶事件 司法部提告求償

專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

川普國情咨文演說10時登場3大看點！民調曝逾6成認為他「老番癲」

相關新聞

60年來美國最長國情咨文！川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

美國總統川普24日發表第二任內首度國情咨文演說，超過100分鐘創下史上最長紀錄，包辦歷史上最長10場國情咨文的4場。川普...

川普國情咨文演說／民主黨派維州州長回應 聚焦可負擔能力

民主黨推維吉尼亞州州長史潘柏格（Abigail Spanberger）回應美國總統川普的國情咨文，重點放在可負擔能力，希望引起選民回響。去年11月，史潘柏格就是聚焦這一點...

川普關稅非法 國會當負起憲法權責

最高法院20日以6比3裁決川普總統引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收對等關稅，不僅非法而且濫用了戰時緊急權力；...

川普國情咨文演說 學者：若充滿情緒動員、對立 只是為期中選舉暖身

美國總統川普美東時間24日發表國情咨文演說，美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，若整場演說充滿掌聲點、敵我對立與情緒...

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」 力拚選情翻盤

美國總統川普在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏...

川普創史上最長國情咨文！紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提亞洲盟友

美國總統川普24日發表國情咨文演說，針對伊朗表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。