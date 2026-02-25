國情咨文控索馬利亞裔詐欺 民主黨女將斥川普說謊

美國總統川普今天發表國情咨文演說時，數次對索馬利亞移民發表具爭議性的言論，引來明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪大聲喝斥，大喊川普「說謊」、「殺了美國人」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，當川普宣稱他將對索馬利亞移民社群發起「反詐欺戰爭」時，可聽到歐瑪（Ilhan Omar）高聲指責川普說謊。

川普說：「提到正在掏空美國的貪腐行為時，沒有哪個例子比明尼蘇達州還更令人震驚，索馬利亞社群成員估計從美國納稅人手中掠奪約190億美元。」

川普說：「洗劫明尼蘇達州的索馬利亞海盜提醒我們，世界上有很大一部分地區，賄賂、腐敗與無法無天是常態而不是例外。透過未受限制的移民與開放邊界輸入這些文化，等於將這些問題帶進美國。」

這些發言引發歐瑪的強烈反彈，可聽到她在議場內大聲反擊，痛斥川普說謊。

索馬利亞社群近來受到川普政府嚴密審視，部分原因在於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發生的大規模詐欺案，數億美元資金從聯邦資助的營養計畫中遭竊。據報導，在不同的詐欺案中，遭竊資金高達10億美元。

去年12月，一段關於明尼蘇達州由索馬利亞裔經營的日托中心涉嫌詐欺的影片瘋傳，激發川普政府祭出進一步因應措施，包括在明尼阿波利斯（Minneapolis）發動大規模突襲掃蕩移民行動。

川普談到非法移民與邊界問題時，密西根州民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Talib）對著川普大喊：「你正在殺害美國人」。歐瑪也大喊「你殺了美國人」。

「華盛頓郵報」報導，歐瑪指的是她家鄉明尼蘇達州兩名美國人古德（Renée Good）與普雷蒂（AlexPretti）因抗議移民執法行動而遭殺害一事。特萊布高聲大喊：「你讓美國人喪命，真可恥。」