史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」 力拚選情翻盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​美國總統川普周三的國情咨文長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄。歐新社
​美國總統川普周三的國情咨文長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄。歐新社

美國總統川普在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏得太多，多到不知道該怎麼辦」的樂觀論調，努力說服對經濟日趨焦慮的選民繼續支持共和黨。

川普反覆高唱經濟「前所未有地蓬勃發展」，從油價、房貸到股市，無一不是他口中的政績勳章。他宣稱「數百萬美國人都在獲益，每個人的生活都蒸蒸日上」。他宣布將為無退休帳戶勞工提供最高1,000美元的儲蓄計畫，但未說明財源與立法途徑。財政政策分析師認為，這對勞工的短期實質幫助有限。

關稅是另一主軸。川普稱其「拯救國家」且能「維護和平」，甚至預測未來可「大幅取代」所得稅。經濟學家與貿易專家則質疑，關稅成本多由美國進口商與消費者承擔，恐推升物價。最高法院上周已駁回多項代表性關稅措施，川普稱為「不幸裁決」，誓言以替代法律依據續推進口稅。

民意與官方敘事存在落差。美聯社-NORC民調顯示，僅39%成年人認可其經濟表現。食品、醫療與日常開銷壓力未解，成為民主黨期中選戰主軸。川普將通膨歸咎於前總統拜登與民主黨人。

政治對立在會場內外上演。數十名民主黨人缺席或抵制演說。演說前，參議院民主黨封殺國土安全部撥款案，要求為移民執法權力增設限制。川普則呼籲兩黨「保護美國公民而非非法移民」，並主張限縮通訊投票、加強身分查核。

他以愛國情懷包裝全場，宣稱美國已「回到更大、更好、更富有且更強大的巔峰」，慶祝獨立250周年並稱「好戲還在後頭」。不過，德州民主黨眾議員格林因高舉「黑人不是猿猴」標語被帶離議場；歡迎冬奧奪金的美國男子冰球隊時短暫出現團結畫面，也很快被對民主黨人的挖苦取代。

美國11月將舉行期中選舉，有可能重演2018年民主黨「藍色浪潮」局面。川普這場史上最長的國情咨文，能否沖淡選民對經濟的焦慮，為共和黨選情注入強心針，仍是未定之天。

