川普國情咨文表揚金牌冰球隊 宣布頒勳章給守門員
美國總統川普今天發表國情咨文演講，冬季奧運奪金的男子冰球代表隊現身，他宣布將頒發「總統自由獎章」給美國隊奪金關鍵的守門員海勒拜克。
川普第2任期的首次國情咨文今天在國會山莊舉行，演說約20分鐘時，介紹冬季奧運奪金的美國男子冰球代表隊現身。這群國手脖子上掛著金牌，站在看台階梯上，全場歡呼「USA！USA！」
川普回顧過去一年政績，強調美國正在「連勝」。他介紹冰球隊時，國會議員不分黨派起立鼓掌。他指民主黨座位區說「我第一次看到他們站起來。」
川普宣布，將頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給守門員海勒拜克（Connor Hellebuyck）。根據國際冰球總會的紀錄，海勒拜克在金牌戰擋下41球，成為美國擊敗加拿大的奪金關鍵。
川普透露，他私下問海勒拜克，有一球擊中背後的球桿而彈開了，這是刻意練習還是運氣好？川普笑說，海勒拜克拒絕回答這個問題。
川普提到，美國正準備迎接2026年世界盃足球賽、2028年洛杉磯奧運，這兩項國際大賽都是他第一任期內爭取。他承諾「到時候，洛杉磯會像現在的華盛頓特區一樣，成為全美最安全的城市」。
