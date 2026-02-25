川普國情咨文稱迎跨世代轉變 國內外挑戰仍嚴峻

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天在國會發表國情咨文演說，稱第2任期執政首年迎來了「跨世代轉變」，隨著關鍵期中選舉逼近，他正試圖扭轉低迷民調，同時應對國內外日益嚴峻的挑戰。

法新社報導，當79歲的川普抵達國會聯席會議時，共和黨議員旋即起立鼓掌歡呼，許多民主黨議員則端坐不動。

在這場演說中，川普試圖向選民展示他重返白宮以來，在高度分裂政治環境中所取得的各項成就。

然而，川普近來民調表現亮紅燈，共和黨擔心恐在眾議院失去微弱優勢，這將使川普在任期最後兩年陷入「跛腳」狀態，甚至可能面臨第3度遭彈劾風險。

儘管如此，川普在第2任期首場國情咨文演說的語氣依然強硬。

川普說：「我的美國同胞，我們的國家回來了，比以往任何時候都更強大、更富庶、更出色、更偉大。經過這短短一年，今晚，我可以自豪地說，我們實現了前所未見的轉型，迎來了跨世代轉變。」

●國際政策

屢次對自己未獲諾貝爾和平獎表達不滿的川普，如今正在考慮對伊朗核計畫與鎮壓抗議之舉採取軍事行動。

他說：「身為總統，我將盡我所能締造和平，但在美國面臨威脅的情況下，我會毫不猶豫地採取行動。」

在川普發表國情咨文演說前，他的發言人發布一張川普與伊朗談判首席代表魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）的合照。

川普昨天已經預告，這將會是一場長篇演說，「因為有太多事情要談」。

外界猜測，這場演說將超過他去年創下國會演說最長紀錄的小時40分鐘。

●國內挑戰與民調

川普近來遭遇一連串打擊，包括最高法院推翻其關稅政策的核心法律依據、美國移民暨海關執法局（ICE）探員在明尼阿波利斯（Minneapolis）兩次執法行動中擊斃兩名美國公民、艾普斯坦（JeffreyEpstein）醜聞和聯邦政府局部停擺等。

根據華郵、美國廣播公司新聞網（ABC News）和益普索（Ipsos）22日發布的民調，川普整體支持率為39%，有41%受訪者認可其整體經濟政策，僅32%認可他對通膨的處理。

川普 美國公民 民調

