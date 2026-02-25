國情咨文50議員缺席 川邀冰球隊掀高潮

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】美國總統川普國情咨文最大亮點是邀請獲得冬奧金牌的美國國家冰球隊入場！他在25日前往眾議院進行國情咨文，但有50位民主黨議員缺席抗議。他在演說中強調安全與經濟成果，包括維護邊界、城市治安，還有減稅、吸引投資等，但許多說法也同時被緊盯直播的媒體，進行事實查核反駁。

冰球金牌全場同歡

根據《英國廣播公司》報導，美國總統川普25日在眾議院發表國情咨文，不過有將近50位民主黨眾議員缺席抗議，但川普邀請甫獲得米蘭冬季奧運金牌的美國男子冰球隊入場見證下，將現場的氣氛炒到最高點，全場國會議員高喊「USA！」，連民主黨都有人站起來鼓掌。

川普現場還點名隊長赫勒巴克全場撲救41球，替美國守住勝利。此外，之前因為《國安法》遭到香港政府判刑20年的資深媒體人黎智英，他的女兒也在川普的國情咨文中現身。川普還在演說中疾呼要廢除美國的多元、平等與包容（DEI）政策，以再次贏回美國。

政績與事實有出入？

在國情咨文中，川普列數其政績，包括在他派遣國民兵維持治安下，華盛頓成為全球最安全的城市，「美國的邊界是全球最強固與安全的」，還有在他任內股市表現非常好，且通膨下降到5年以來最低，大幅的減稅，還有吸引18兆美元投資等，並持續批評前任總統拜登造成美國史上最糟的通膨。

坐在川普後面的是副總統范斯與共和黨籍眾議院議長強森，兩人多次起立鼓掌，且強森幾乎全程都是微笑傾聽。不過如《CNN》等媒體在川普演講的同時也進行事實查核，並認為川普號稱吸引18兆投資的說法是錯的，因為白宮網站上的數據是9.7兆；此外，川普上任時並沒有承接通膨的爛攤子，拜登任期最後一個月的通膨率是2.9%，並非歷史紀錄。

川普不滿度56%

《紐約時報》提到，綜合各家民調，川普目前的滿意度約41%、不滿度為56%，其中CNN民調顯示，超過70%的民眾認為川普並沒有處理他們最在乎的議題。且與拜登任期、自己第一任相比，目前的不滿度都增加比較多。美國將於年底迎來期中選舉，雖然歷任總統所屬政黨都會輸，但若對川普的不滿持續，恐對共和黨年底選情更不利。

