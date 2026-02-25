川普國情咨文演說鬧場 議員揮非裔非猿猴標語

美國總統川普今天發表國情咨文演說時，一名民主黨國會議員因舉起「非裔非猿猴！」的標語而被驅逐出場。他的標語影射川普社群媒體帳號曾發布針對歐巴馬夫婦的種族歧視影片。

法新社報導，川普的「真實社群」（Truth Social）帳號月初發布這段影片，將美國史上首位非裔總統與第一夫人歐巴馬和蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）描繪成猿猴，引發美國政界強烈譴責，隨後這段影片遭刪除。

川普今天抵達國會聯席會議發表演說時，德州資深聯邦眾議員葛林（Al Green）起身揮舞抗議標語，之後觀眾席中有人試圖從他手中搶走標語。

同樣也是非裔的葛林堅不退讓，在川普開始發表黃金時段演說時執意舉起標語。最後，他在眾人高喊「美國！美國！美國！」的聲浪中被請出議場。

去年，葛林在川普於國會發表演說時，也曾揮舞他的枴杖並朝川普大聲咆哮，引來共和黨議員倒喝采，隨後葛林在川普注視下由國會幕僚帶離會場。

今天，約有30名民主黨籍民選官員缺席總統川普對國會的演講，轉而參加一場名為「人民國情咨文」（People's State of the Union）演說的活動。

在川普發表演說前，聯邦參議員墨菲（ChrisMurphy）向聚集於美國國會山莊前方的群眾說，這位總統「嘲弄這個機構，他不配擁有觀眾」。

擔任第2個總統任期的川普，正在向國會聯席會議發表年度國情咨文演說，他在演說中為政府的政績辯護，並闡述未來的施政優先事項。

然而，在國家廣場（National Mall）舉行的另類活動上，預計將發言的人士包括在川普首任任期內受到傷害的人：一名據稱遭性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）侵犯的受害者、家人遭到驅逐出境的人，以及因預算削減而遭解雇的公共衛生研究人員。

現場群眾有人高舉標語，上頭寫著「捍衛我們的民主」、「別撥款給移民暨海關執法局（ICE）」。

還有另一場被稱為「沼澤現況」（State of theSwamp）的活動，將邀請名人與其他民主黨政治人物出席。