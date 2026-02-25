快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

川普國情咨文演說鬧場 議員揮非裔非猿猴標語

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普今天發表國情咨文演說時，一名民主黨國會議員因舉起「非裔非猿猴！」的標語而被驅逐出場。他的標語影射川普社群媒體帳號曾發布針對歐巴馬夫婦的種族歧視影片。

法新社報導，川普的「真實社群」（Truth Social）帳號月初發布這段影片，將美國史上首位非裔總統與第一夫人歐巴馬和蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）描繪成猿猴，引發美國政界強烈譴責，隨後這段影片遭刪除。

川普今天抵達國會聯席會議發表演說時，德州資深聯邦眾議員葛林（Al Green）起身揮舞抗議標語，之後觀眾席中有人試圖從他手中搶走標語。

同樣也是非裔的葛林堅不退讓，在川普開始發表黃金時段演說時執意舉起標語。最後，他在眾人高喊「美國！美國！美國！」的聲浪中被請出議場。

去年，葛林在川普於國會發表演說時，也曾揮舞他的枴杖並朝川普大聲咆哮，引來共和黨議員倒喝采，隨後葛林在川普注視下由國會幕僚帶離會場。

今天，約有30名民主黨籍民選官員缺席總統川普對國會的演講，轉而參加一場名為「人民國情咨文」（People's State of the Union）演說的活動。

在川普發表演說前，聯邦參議員墨菲（ChrisMurphy）向聚集於美國國會山莊前方的群眾說，這位總統「嘲弄這個機構，他不配擁有觀眾」。

擔任第2個總統任期的川普，正在向國會聯席會議發表年度國情咨文演說，他在演說中為政府的政績辯護，並闡述未來的施政優先事項。

然而，在國家廣場（National Mall）舉行的另類活動上，預計將發言的人士包括在川普首任任期內受到傷害的人：一名據稱遭性犯罪富豪艾普斯坦（JeffreyEpstein）侵犯的受害者、家人遭到驅逐出境的人，以及因預算削減而遭解雇的公共衛生研究人員。

現場群眾有人高舉標語，上頭寫著「捍衛我們的民主」、「別撥款給移民暨海關執法局（ICE）」。

還有另一場被稱為「沼澤現況」（State of theSwamp）的活動，將邀請名人與其他民主黨政治人物出席。

川普 美國 標語

延伸閱讀

川普創史上最長國情咨文！紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提亞洲盟友

川普政府控加州大學縱容反猶事件 司法部提告求償

專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

相關新聞

60年來美國最長國情咨文！川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

美國總統川普24日發表第二任內首度國情咨文演說，超過100分鐘創下史上最長紀錄，包辦歷史上最長10場國情咨文的4場。川普...

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」 力拚選情翻盤

美國總統川普在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏...

川普創史上最長國情咨文！紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提亞洲盟友

美國總統川普24日發表國情咨文演說，針對伊朗表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐...

好戲還在後頭！川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

美國總統川普周二發表國情咨文演說，捍衛自己的政策和經濟成就，他宣稱美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」。

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

最新民調顯示，十位美國人（其中包括相當一部分的共和黨人）當中就有六人認為，隨著年紀增長，他們的總統川普變得更加反覆無常。

川普關稅非法 國會當負起憲法權責

最高法院20日以6比3裁決川普總統引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收對等關稅，不僅非法而且濫用了戰時緊急權力；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。