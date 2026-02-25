川普：多數國家盼維持原貿易協議 重談可能會更糟

快訊

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統川普重返白宮以來今晚首度發表國情咨文演說，他大讚關稅政策為美國帶來龐大稅收，並再度批評美國最高法院日前針對關稅案的裁決令人失望，但他也說，幾乎所有國家都希望維持現有協議，因為重新談判的新協議可能會更糟。

美國聯邦最高法院20日裁定川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅。川普在大法官裁定出爐幾小時後立即簽署公告，宣布對各國加徵新的10%全球關稅，24日生效，為期150天。

雖然川普隨後又宣稱將稅率提高到15%，但根據彭博等外媒指出，直到美東當地時間24日0時01分、即10%關稅生效之際，川普都還沒正式簽署提高稅率的命令。一名美方官員表示，將全球關稅稅率提高至15%的正式命令白宮還在準備中，15%稅率的實施時間尚未最終確定。

川普今晚身穿深色西裝搭配白襯衫並繫上紅色領帶，在美國國會發表國情咨文演說。紅色是共和黨的代表色。

他在演說中細數自己執政以來的政績，包括改善治安、強化邊境安全及降低通膨等，並提及自己利用關稅措施為國家帶來龐大稅收，且在經濟面或國家安全方面都達成了「極佳協議」。

不過，川普說，就在4天前，最高法院做出令人遺憾的裁決，但好消息是，幾乎所有國家和企業都希望能維持現有協議，因為他們知道，作為美國總統，他擁有重新談判的法律權力，新協議對他們來說「可能會糟糕得多」。

川普去年重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。面對川普祭出的對等關稅及特定產業關稅，許多國家紛紛和美進行談判，盼降低關稅衝擊；目前美國已和歐盟、日本、韓國及台灣等貿易夥伴達成貿易協定。

美國最高法院 川普 稅率

相關新聞

60年來美國最長國情咨文！川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

美國總統川普24日發表第二任內首度國情咨文演說，超過100分鐘創下史上最長紀錄，包辦歷史上最長10場國情咨文的4場。川普...

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」 力拚選情翻盤

美國總統川普在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏...

川普創史上最長國情咨文！紐時：談伊朗避重就輕 幾乎未提亞洲盟友

美國總統川普24日發表國情咨文演說，針對伊朗表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐...

好戲還在後頭！川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

美國總統川普周二發表國情咨文演說，捍衛自己的政策和經濟成就，他宣稱美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」。

不要笑拜登 美國民調：川普年紀愈大愈反覆無常

最新民調顯示，十位美國人（其中包括相當一部分的共和黨人）當中就有六人認為，隨著年紀增長，他們的總統川普變得更加反覆無常。

川普關稅非法 國會當負起憲法權責

最高法院20日以6比3裁決川普總統引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收對等關稅，不僅非法而且濫用了戰時緊急權力；...

