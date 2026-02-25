川普：多數國家盼維持原貿易協議 重談可能會更糟

美國總統川普重返白宮以來今晚首度發表國情咨文演說，他大讚關稅政策為美國帶來龐大稅收，並再度批評美國最高法院日前針對關稅案的裁決令人失望，但他也說，幾乎所有國家都希望維持現有協議，因為重新談判的新協議可能會更糟。

美國聯邦最高法院20日裁定川普（Donald Trump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅。川普在大法官裁定出爐幾小時後立即簽署公告，宣布對各國加徵新的10%全球關稅，24日生效，為期150天。

雖然川普隨後又宣稱將稅率提高到15%，但根據彭博等外媒指出，直到美東當地時間24日0時01分、即10%關稅生效之際，川普都還沒正式簽署提高稅率的命令。一名美方官員表示，將全球關稅稅率提高至15%的正式命令白宮還在準備中，15%稅率的實施時間尚未最終確定。

川普今晚身穿深色西裝搭配白襯衫並繫上紅色領帶，在美國國會發表國情咨文演說。紅色是共和黨的代表色。

他在演說中細數自己執政以來的政績，包括改善治安、強化邊境安全及降低通膨等，並提及自己利用關稅措施為國家帶來龐大稅收，且在經濟面或國家安全方面都達成了「極佳協議」。

不過，川普說，就在4天前，最高法院做出令人遺憾的裁決，但好消息是，幾乎所有國家和企業都希望能維持現有協議，因為他們知道，作為美國總統，他擁有重新談判的法律權力，新協議對他們來說「可能會糟糕得多」。

川普去年重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。面對川普祭出的對等關稅及特定產業關稅，許多國家紛紛和美進行談判，盼降低關稅衝擊；目前美國已和歐盟、日本、韓國及台灣等貿易夥伴達成貿易協定。