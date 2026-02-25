美國中西部州通過友台決議 挺官員不受威脅訪台

快訊

中央社／ 華盛頓24日專電
駐芝加哥辦事處處長類延峰（前排左3）24日於美國印第安納州眾院接受決議文並與議員合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
美國印第安納州參、眾兩院昨天通過決議文，支持台美貿易談判、「台灣關係法」及「台灣保證實施法」。決議文也鼓勵官員與台灣外交人員互動、且得在不受任何敵對勢力威脅下訪台，及反對扭曲聯大2758號決議。

駐芝加哥辦事處今天發布新聞稿指出，印第安納州州參、眾兩院在州議院兩黨領袖、「友台連線」共同主席及議員38位，以共同領銜提案的方式通過決議案，重申堅定支持台灣與印州的姊妹州關係。

根據新聞稿，決議文肯定台灣推動「總合外交」、「加值外交」、「同盟外交」，反對扭曲聯合國大會第2758號決議，支持台灣有意義參與國際組織。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

決議文指出，台美強而有力的談判是強化雙邊貿易的重要一步，將增加印州對台出口，並可望透過互惠貿易協議促進雙邊投資與技術合作。在符合「台灣關係法」下鼓勵印州企業加強與台灣的經濟往來，印州企業應稱台灣為台灣。

駐芝加哥辦事處處長類延峰今天應邀親訪印州眾院，獲眾議長休斯頓（Todd Huston）重申支持深化雙邊關係。

他指出，今年適逢美國建國250週年及台灣首次總統直選30週年，意義重大，辦事處將堅定續與印州友人推動經貿、科技、學術及人文等合作交流，共創雙方人民共榮。

台灣關係法 外交 聯合國

