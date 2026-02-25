美國電視主播懸賞百萬美元 尋找遭綁架失蹤母親

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國電視主播薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）今天表示，家屬現正懸賞最高100萬美元（約新台幣3100萬元），徵求能夠提供線索、協助尋回其失蹤母親的人士。

法新社報導，賈斯禮的母親，84歲的南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）24天前遭人綁架。她自亞利桑那州土桑市（Tucson）住家失蹤以來，警方束手無策，影響持續衝擊社會。賈斯禮坦言，母親如今可能已經死亡。

儘管警方已緊急搜尋這名長者，但至今仍未能鎖定任何嫌疑人。

美國國家廣播公司（NBC）晨間新聞節目「今日秀」（Today）共同主持人賈斯禮，在IG發文時強忍淚水，表示已與姊姊及弟弟接受母親可能已經離世的事實。

賈斯禮說：「我們知道她可能已經失蹤，或許已經離開我們。」

但賈斯禮補充說，家人需要一個交代。

賈斯禮表示：「我們需要她回家。因此，我們決定提供最高100萬美元的家庭懸賞，給任何能提供資訊、幫助我們尋回她的人。」

她說：「一定有人知道些什麼，能夠帶她回家。一定有人知道。」

調查人員已提供10萬美元懸賞，徵求可協助確認這名老婦下落或逮捕綁匪的資訊。

美國聯邦調查局（FBI）已公布1名戴面罩人士，在綁架當晚接近賈斯禮住家的照片與影片，但仍未能確認嫌犯身分。

皮瑪郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）上週表示，調查人員已排除南西．賈斯禮家屬涉入其失蹤案的可能。

