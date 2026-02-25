川普政府控加州大學縱容反猶事件 司法部提告求償

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國川普政府今天控告加州大學（University of California），指控該校洛杉磯分校（UCLA）於2023、2024年巴勒斯坦聲援潮席捲校園期間，未能保護猶太教職員免於反猶騷擾。

綜合法新社和美聯社報導，這宗今天在加州提出的訴訟，是川普政府打擊全美頂尖大學、指控他們對反猶情事採取寬鬆態度行動中的最新舉措。訴訟指控UCLA未就參與抗議活動者採取紀律處分，包括2024年因拒絕離開校園帳篷營地而被捕的數十人。

總統川普（Donald Trump）6個多月前曾就學生抗議活動存在的反猶主義，要求聲譽卓著的加州大學系統支付10億美元。

美國司法部今天提起的訴訟則主張，校內猶太及以色列籍員工在校園抗議期間身處敵意工作環境，要求校方給予金錢賠償，但未具體說明金額。

訴狀指出：「2023年10月7日以色列遭遇大規模襲擊，UCLA校方對接下來出現的極端反猶行為視而不見，有時甚至推波助瀾，並一再漠視校內猶太與以色列員工驚恐的求助聲。」

UCLA今天發布聲明表示，校方已採取「具體且重要的措施」，加強校園安全、執行校規並打擊反猶行為。聲明並未提及聯邦政府的訴訟。

UCLA負責策略溝通的副校長大迫瑪麗（MaryOsako）於聲明中表示：「反猶太主義令人髮指，無論是在UCLA還是其他地方都沒有容身之地。」

她並表示：「我們堅定支持校方為對抗各形式反猶主義所採取的果斷行動，也將全力捍衛我們致力提供安全、包容社群環境的決心。」

