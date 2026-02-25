艾普斯坦受害者將赴國會旁聽國情咨文 籲徹查涉案權貴
美國總統川普今天將在國會發表國情咨文演說，國會議員表示，已故性犯罪富豪艾普斯坦的受害者將到場旁聽，並要求當局就其性販運網絡展開全面調查並究責。
法新社報導，民主黨籍聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）在記者會上表示：「今天，全世界都將看到川普不得不在眾議院旁聽席直接面對這些倖存者。」
傑亞帕爾說：「在其他國家，大使和王子都已被捕。但美國當局卻未宣布要對艾普斯坦（JeffreyEpstein）駭人聽聞性販運網絡中的戀童癖與掠食者展開任何調查。我們要求相關單位啟動調查。」
多名艾普斯坦受害者也出席了這場記者會。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。
在美國，艾普斯坦的前女友兼同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）是唯一因涉嫌替他招募、販運未成年少女而遭逮捕、定罪和判刑的人。
麥克斯威爾2021年被判有罪，罪名是為這名富裕且人脈廣泛的金融家誘拐未成年少女，目前正在服20年徒刑。艾普斯坦過去友人包括川普。
美國司法部近期釋出關於艾普斯坦的最新一批檔案，儘管外界普遍預期不會再有新的起訴，但隨著與這位遭定罪性犯罪者的關係曝光，不少政商領袖捲入醜聞或辭職下台。
艾普斯坦受害者之一菲力普斯（Lisa Phillips）呼籲各國對艾普斯坦文件中被點名的「每一位掌權者」進行「獨立調查」。
她說：「有些人可能沒犯罪，有些人可能有。但凡在任何國家與不當行為及艾普斯坦圈子有關聯的人，都必須接受調查，並在適當情況下被究責。」
川普曾大力反對公開更多與艾普斯坦相關文件，但最終簽署了美國國會以壓倒性票數通過的法案，強制司法部公開相關檔案。
川普的名字多次出現在艾普斯坦文件中，但他並未被控任何不法行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。