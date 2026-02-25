快訊

川普國情咨文演說10時登場3大看點！民調曝逾6成認為他「老番癲」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普美東時間24日晚間將在國會發表第二任期首次國會咨文演說。法新社
美國總統川普美東時間24日晚間將在國會發表第二任期首次國會咨文演說。法新社

美國總統川普在美東時間24日晚間將發表第二任內首次國情咨文演說前夕，路透一項最新民調顯示，逾60%美國人認為川普「老番癲」，年紀越大行事越反覆無常，其中不乏共和黨選民。CNN報導，川普這次演說有3大值得關注重點：針對11月期中選舉的訊號、對等關稅挫敗後的下一步，以及對伊朗問題立場。

川普預計美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）在國會發表國情咨文演說，料將以經濟施政為主軸，部分外交政策將強調「以實力求和平」的戰略。

川普將把演說當成期中選舉起跑點，預料鎖定經濟與生活成本，強調自己讓美國更繁榮，並可能端出降藥價、減稅等新措施。不過外界也關注，他是否仍會偏離講稿、轉向移民與政治恩怨。

聯邦最高法院判定對等關稅違憲，迫使白宮變更徵稅法源，但仍存有法律疑慮受到關注；而白宮過去承諾用關稅支應的政策，將如何補上缺口也是疑問。

美伊緊張升高、軍事部署擴大，使演說蒙上戰爭陰影。知情人士透露，雖然僅2%美國人希望透過演說了解外交政策，但川普料仍會交代部分對伊朗想法，只是他若暗示進一步打擊，將引發對法律授權與國會角色的質疑。

衛報報導，參議院少數黨領袖舒默預測演說將「落落長、令人痛苦不堪」，民主黨已交由黨內成員自行決定是否出席，約有數十人計畫杯葛，也有一些打算以沈默反抗的方式出席。

川普演說前夕，路透公布益普索訪問4638名美國民眾民調指出，約有61%受訪者認為，79歲的川普「年紀越大越反覆無常」，其中有3成受訪者是共和黨人。川普去年1月重返白宮時78歲，是美國史上就職當天年紀最大的總統。

路透描述，川普重返白宮後一連串政策動作，從關稅到移民措施接連上路；面對法院裁決與政治攻防時，他的公開發言也屢屢展現強烈情緒與強硬語氣，整體風格引發支持者與反對者兩極解讀。

